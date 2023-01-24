Алек Болдуин нарвался на критику за неуместный комментарий снимка со своей женой и сыном. Так, многие заметили в словах актерах сексуальный подтекст.

Речь идет о снимке в Instagram Болдуина — на нем 6-летний Леонардо держит свою 39-летнюю маму Хилари за плечи.

— Старая уловка “позвольте мне помассировать вам спину”, — кратко описал снимок Алек.

После этого актера раскритиковали за сексуализацию детей, и назвали эти слова отвратительными.

Сейчас смотрят — США — это страна, питаемая ненавистью, — заявил Болдуин в ответ одному из пользователей в Instagram. Напомним, что у Болдуина и Хилари уже 8 детей. Помимо скандала с Instagram, у актера есть более серьезные проблемы. Так, Алеку выдвинули обвинения в неумышленном убийстве на съемках фильма Ржавчина. Речь идет об украинском операторе Галина Хатчинс, которую Болдуин застрелил из револьвера. Как оказалось, во время репетиции сцены были заряжены боевые патроны. Что касается обвинения, то теперь актеру грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере $5 тыс. Также тюрьма грозит и оружейнице фильма Ржавчина, которую могут призвать виновной. Именно она отвечала за реквизит, связанный с оружием. Читайте также: Старшая дочь Алека Болдуина беременна

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