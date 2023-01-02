Старшая дочь голливудского актера Алека Болдуина, модель Айрленд Болдуин впервые станет мамой.

Радостной новостью наследница актера поделилась в своем Instagram, обнародовав фото с УЗИ. На снимке виден малыш.

— Счастливого Нового года, — написала под кадром Айрленд.

27-летняя модель беременна от своего 37-летнего бойфренда, музыканта RAC (настоящее имя – Андре Аллен Анжос). Влюбленные вместе уже больше года.

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Подписчики поздравили старшую дочь Болдуина, пожелав ей легкой беременности.

Ура, не могу дождаться встречи с тобой, малыш.

Плачу.

Да, поздравляю! Так рада за вас обоих.

Поздравляю! Ты будешь потрясающей мамой.

Я так рада за вас, ребята! Легкой беременности. — Пишут пользователи сети.

Сам Алек Болдуин пока что никак не прокомментировал то, что впервые станет дедушкой.