Старшая дочь голливудского актера Алека Болдуина, модель Айрленд Болдуин впервые станет мамой.
Радостной новостью наследница актера поделилась в своем Instagram, обнародовав фото с УЗИ. На снимке виден малыш.
— Счастливого Нового года, — написала под кадром Айрленд.
27-летняя модель беременна от своего 37-летнего бойфренда, музыканта RAC (настоящее имя – Андре Аллен Анжос). Влюбленные вместе уже больше года.
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Подписчики поздравили старшую дочь Болдуина, пожелав ей легкой беременности.
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Ура, не могу дождаться встречи с тобой, малыш.
- Плачу.
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Да, поздравляю! Так рада за вас обоих.
- Поздравляю! Ты будешь потрясающей мамой.
- Я так рада за вас, ребята! Легкой беременности. — Пишут пользователи сети.
Сам Алек Болдуин пока что никак не прокомментировал то, что впервые станет дедушкой.
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