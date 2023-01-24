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Алек Болдвін нарвався на критику за сексуалізацію свого 6-річного сина

24 Січня 2023, 08:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Жена Алека Болдуина

Алек Болдвін нарвався на критику за недоречний коментар знімку зі своєю дружиною та сином. Так, багато хто помітив у словах акторах сексуальний підтекст.

Йдеться про знімок в Instagram Болдвіна – на ньому 6-річний Леонардо тримає свою 39-річну маму Гіларі за плечі.

– Старий прийом “дозвольте мені помасувати вам спину”, – коротко описав знімок Алек.

Після цього актора розкритикували за сексуалізацію дітей, і назвали ці слова огидними.

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– США – це країна, що живиться ненавистю, – заявив Болдвін у відповідь одному з користувачів в Instagram.

Нагадаємо, що у Болдвіна та Гіларі вже 8 дітей. Крім скандалу з Instagram, в актора є серйозніші проблеми.

Так, Алеку висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві на зніманнях фільму Іржа. Йдеться про українського оператора Галини Гатчинс, яку Болдвін застрелив із револьвера. Як виявилося, під час репетиції сцени було заряджено бойові патрони.

Щодо звинувачення, то тепер актору загрожує до 18 місяців тюремного ув’язнення та штраф у розмірі $5 тис. Також в’язниця загрожує і зброярці фільму Іржа, яку можуть призвати винною. Саме вона відповідала за реквізит, пов’язаний зі зброєю.

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