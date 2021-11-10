30 октября на 81-м году своей жизни скончалась заслуженная артистка России Валентина Малявина. Об этом стало известно только сейчас, 10 ноября. О произошедшем рассказал ее первый муж Александр Збруев.

Актер также поделился подробностями о жизни Валентины, и добавил, что о ее смерти стало известно только сейчас — мало кто смог выразить соболезнование и проститься должным образом.

— Валентина была актрисой, которая оставила свой след и в кинематографе. Она получила признание целой эпохи, в которой существовала, — заявил Збруев.

Известно, что с 1983 по 1988 год она провела в тюрьме за убийство мужа Станислава Жданько — Збруев уверен, что именно этот период сломал ей жизнь. Виноватой она себя так и не признала, и до последних дней настаивала на своей невиновности.

Спустя время она вернулась к участию в съемках в фильмах, но некоторые коллеги изменили к ней отношение, и исправить это казалось невозможным.

— Трагедия сломала ее жизнь. Долгое время доказать вину Валентины не могли, но когда это произошло — это стало настоящим ударом судьбы для нее, — добавил Збруев.

Известно, что за всю свою жизнь у Валентины было 5 мужей. Кроме участия в огромном количестве фильмов, актриса также играла в театре.

Среди известных фильмов и сериалов с ее участием стоит отметить следующие работы — Осенние соблазны, Король-олень, Когда рядом мужчина, Долгота дня.

В 2001 году Валентина потеряла зрение из-за неудачного падения, а последние свои годы она провела в пансионате. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.