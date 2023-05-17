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Поддерживает РФ: брат польской певицы Бланки с Евровидения 2023 подставил артистку

17 мая 2023, 12:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бланка Палома

Родственники польской певицы Бланки, которая выступала на Евровидении 2023, поддерживают РФ и войну в Украине. При этом представительнице Польши на конкурсе украинцы отдали 12 баллов.

Так, пользователи сети увидели на Facebook-странице брата певицы Оливера пост в поддержку РФ. Правда, парень уже удалил публикацию, но “интернет помнит все”,  вот и удалось сохранить скандальное заявление.

@bitizdrava666 CHCEMY WYJAŚNIEŃ CZY TO PRAWDA?! O co tu chodzi? #apeldotvp #blankazrezygnuj #blankaisoverparty #eurowizja #eurovision2023 #esc #esc2023 #eurovision #freeukraine #freedomforukraine #stopwar #stopwarinukraine #eurovisionsongcontest #ukraine #eurovisionpoland #eurovisionukraine #jann #blanka #blankastajkow #blankasolo #lukeblack #bejba #janngladiator #janniary #tbse ♬ Gladiator — Jann

Так, Оливер сделал репост публикации с пропагандистским нарративом Кремля о якобы украинце, который рассказал “всю правду” о войне и “киевском режиме нацистов”. Сам брат Бланки поддержал эти слова и заявил, что это правда.

Примечательно, что сделал он эту публикацию еще 8 марта 2022 года, когда сотни тысяч украинцев были вынуждены бежать за границу в поисках безопасности — в том числе и в Польшу.

Напомним, что Польша заняла 19-е место на Евровидении 2023 с 93 баллами. Украинский дуэт Tvorchi выбороли 6-е, а победительницей стала Loreen из Швеции.

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Теги
Евровидение Война в Украине Польша
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