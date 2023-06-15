Украинская актриса Екатерина Кистень рассказала, что думает о “хороших русских”. Будучи в Швеции, артистка призналась, что общается со многими людьми из России, которые давно переехали.

— Я могу сказать, что такие люди — это реально хорошие русские в Стокгольме. Во-первых, они страдают больше, чем мы здесь, потому что это их касается больше, чем кого-либо. Ведь они несут внутреннюю ответственность и включились в гуманитарную работу, — заявила Екатерина в интервью Алине Доротюк.

Актриса добавила, что очень уважает россиян, которые выехали и не поддерживают войну в Украине. Однако требовать протестовать жителей РФ она не может.

— Россия — это огромная страна, в которой на протест выходят единицы, и их перемалывают. Поэтому просить выйти с плакатом на протест — это равносильно что сказать убить себя или пойти в тюрьму. Я не могу этого просить, — считает Кистень.

Впрочем, далеко не все знаменитости согласны с такой позицией. К примеру, продюсер Игорь Кондратюк заявил, что хороших русских не существует. Шоумен считает, что они не смогли остановить агрессию в 2014 году и все эти годы платили налоги, на которые покупаются ракеты для обстрела украинских городов.