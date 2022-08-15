Голливудский актер, режиссер и сценарист Лев Шрайбер приехал в Киев.

Актер прибыл в Украину на поезде из Польши как посол United 24 — онлайн-платформы для сбора пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан для поддержки Украины.

О визите звезды стало известно из марафона Єдині новини.

Сейчас смотрят

– Одна из платформ, которую я поддерживаю, называется Ukraine needs you. Она предоставляет круглосуточные психологические консультации украинцам. Мне кажется, в это сложное время очень важно говорить друг с другом. Возможно, для украинцев это барьер, ведь украинцы очень независимые люди, но все же со специалистами стоит говорить.

Лев Шрайбер приехал в Киев / 3 images

В апреле Лев Шрайбер приехал во Львов — тогда актеру пришлось провести ночь в подвале из-за постоянных сигналов воздушной тревоги.