Умерла советская и русская актриса театра и кино Нина Русланова.

Ей было 75 лет.

О кончине Нины Руслановой сообщили в Союзе кинематографистов России.

О причинах смерти актрисы пока не сообщают, но отмечают, что она долго и тяжело болела.

– Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Нина Ивановна Русланова, – сообщили там.

Ее друг — актер Станислав Садальский подтвердил факт о ее болезни.

– Несмотря на болезнь она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: Говорит автоприветник, — написал актер Станислав Садальский в Instagram по поводу смерти Нины Руслановой.

View this post on Instagram A post shared by Стас Садальский️???? (@stassadal)

Режиссер Олег Степченко, вспоминая совместную работу с Ниной Руслановой в ленте Вий в 2014 году, сообщил, что для актрисы роль жены Явтуха стала последней на больших экранах. Он также сказал, что тогда у Руслановой произошел инсульт, но она продолжала играть на досъемках.

Российские СМИ сообщают, что недавно у нее обнаружили коронавирус. 11 ноября актрису госпитализировали с пневмонией и нарушением сердечного ритма.

Актриса сыграла более 160 ролей в таких известных фильмах, как Собачье сердце, Тени исчезают в полдень, Не стреляйте в белых лебедей, Афоня, Будьте моим мужем.

Биография актрисы Нины Руслановой

Нина Русланова носилась в 1945 году в Богодухове, Харьковской области. Новорожденной ее нашли и передали в детский дом, где Нина выросла. Там же получила условные фамилию, отчество и дату рождения — 5 декабря.

После окончания строительного училища Нина Русланова работала маляром. А в 1963 году поступила в Харьковский театральный институт.

Вскоре она бросила учебу в Харькове и уехала в Москву, где поступила в Театральное училище им. Б. Щукина, окончившего в 1969 году.

Читайте также: От коронавируса скончался актер Валерий Гаркалин

Русланова работала в Театре имени Вахтангова и Театре имени Маяковского. А в 1982 году она стала заслуженной артисткой РСФСР.

– Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, и не к чему, — написал Садальский.

Эта яркая характерная комедийная актриса играла не только в полнометражном кино и выходила на театральную сцену, но и участвовала в телесериалах.

Источник: Союз кинематографистов РФ