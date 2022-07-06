Украинские певицы Jerry Heil, Alyona Alyona и их коллега из Германии Ela представили клип к песне #KUPALA. Песня и видеоролик посвятили важному празднику, традиции которого чтут украинцы и по сей день.

Известно, что видеоролик создали на основе фрагментов, отснятых в легендарной киностудии Довженко 50 лет назад. Кадры взяли из фильма Вечір на Івана Купала 1968 года — картина отображает рассказа Николая Гоголя и украинских народных сказок.

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Jerry Heil в Instagram заявила, что эта работа несет в массы гениальность украинской культуры и музыки. Артистка также добавила, что фит с зарубежной певицей — это только начало.

— И теперь каждая работа, которую мы создадим, будет нести в мир идею гениальности украинской культуры и музыки в частности. Фит с Ela, немецкой певицей, спевшей украинскую песню на немецком языке — феерическое начало, — добавила Jerry Heil.

Уникальность этой работы можно отметить участием зарубежной певицы — Jerry Heil призналась, что у Ela есть украинские корни.

Свою совместную работу музыкантки анонсировали еще в начале июля — они признались, что песню с представителями других стран нужно было записать намного раньше, но сейчас настало решающее время.

Jerry Heil и Alyona Alyona уже не первую песню записали вместе с начала войны. В апреле они выпустили трек Молитва, которая отображает коллективную молитву за всех украинцев, испытавших ужасы войны, развязанной Россией.