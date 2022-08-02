Песня украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona стала саундтреком подросткового сериала Netflix Опасные связи (Dangerous liaisons). Композиция Dancer создана совместно с диджеем Vladimir Cauchemar.

— Наш трек Dancer с Vladimir Cauchemar взяли саундтреком к сериалу Опасные связи, который вышел на Netflix, — сказала Alyona Alyona в Instagram-stories.

Звезда также дала подписчикам задание — найти часть сериала с ее треком, при этом рэп-исполнительница оставила подсказку — 11 серия.

Сейчас смотрят

Сериал Опасные связи рассказывает о девушке Селен, которая переехала с французской столицы в город Биарриц. Там она попадает в новую школу и влюбляется в парня по имени Тристан. Удастся ли ей покорить юношу или же он ее отвергнет?

Премьера сериала состоялась на Netflix 8 июля.