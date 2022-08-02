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Опасные связи: песня Alyona Alyona стала саундтреком подросткового сериала Netflix

2 августа 2022, 11:36
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Опасные связи: песня Alyona Alyona стала саундтреком подросткового сериала Netflix

Песня украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona стала саундтреком подросткового сериала Netflix Опасные связи (Dangerous liaisons). Композиция Dancer создана совместно с диджеем Vladimir Cauchemar.

— Наш трек Dancer с Vladimir Cauchemar взяли саундтреком к сериалу Опасные связи, который вышел на Netflix, — сказала Alyona Alyona в Instagram-stories.

Звезда также дала подписчикам задание — найти часть сериала с ее треком, при этом рэп-исполнительница оставила подсказку — 11 серия.

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Сериал Опасные связи рассказывает о девушке Селен, которая переехала с французской столицы в город Биарриц. Там она попадает в новую школу и влюбляется в парня по имени Тристан. Удастся ли ей покорить юношу или же он ее отвергнет?

Премьера сериала состоялась на Netflix 8 июля.

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