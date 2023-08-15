Певица Адель расплакалась прямо на сцене, когда называла будущим родителям пол их ребенка. Это произошло во время концерта звезды в Лас-Вегасе перед многотысячной аудиторией.

На выступление Крис Даре и его жена Шантель Лорд пришли с табличкой с надписью Адель, раскроешь ли ты пол нашего ребенка?

Похоже, план пары сработал, ведь спустя время пару вызвали на сцену, где певица вслух озвучила пол ребенка для зрителей.

— На самом деле здесь никому не разрешается использовать таблички. Я удивлена, что у вас это получилось, — заявила Адель в ролике.

Перед тем как узнать пол своего ребенка, Шантель заявила, что она находится на 18-й неделе беременности, а закрытый конверт с информацией она хранит с 12 недели. Супруги ждали, что всю правду расскажет Адель, для чего и хранили тайну.

Певица присела на край сцены и открыла конверт, чтобы сообщить, что пару ждет мальчик. После этого звезда обняла Криса и Шантель и пожелала им всего наилучшего со слезами на глазах.

Подобные перфомансы выглядят намного лучше, чем тренд на бросание предметов в артистов. От этого уже пострадало много звезд. Из-за этого Адель пригрозила фанатам пистолетом прямо со сцены. Она напомнила всем, как нужно себя вести на концертах.