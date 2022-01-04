Корпорация Warner Music Group приобрела права на все песни Дэвида Боуи за $250 млн.

— Это не только экстраординарные песни, но и творчество, которое навсегда изменило курс современной музыки… Мы с нетерпением ждем возможности воспользоваться творчеством Боуи со страстью и заботой, — заявил исполнительный директор WCM Гай Мут.

Многомиллионная сделка подразумевает, что корпорация теперь владеет правами на тексты музыканта, а также произведения. Раньше Warner Music Group имела доступ к песням Боуи, которые выходили с 1968 по 1999 год — теперь к списку добавили и творчество музыканта с 2000 по 2016 год.

Это одна из последних сделок компании по приобретению творчества поп-исполнителей. В 2020 году WCM купила права на песни Брюса Спрингстина, Боба Дилана и Нила Янга.

Эти сделки позволяют издательским компаниям получать доход от лицензионных платежей, а также когда музыка лицензируется для использования в фильмах, на телевидении и в рекламе.

Напомним, что прямо сейчас музыка становится все популярнее — вернулась мода на виниловые пластинки. Так, продажи в Британии стали рекордными за три десятилетия — с 1991 года. Сейчас огромной популярностью пользуются пластинки ABBA с альбомом Voyage. Примечательно, что рынок винила растет постепенно — с 2007 года.