Адам Левин оправдался за измену беременной жене: Я пересек чертуФронтмен американской группы Maroon 5 Адам Левин изменил беременной жене, и объяснил свой поступок. Мыслями артист поделился в Instagram, и добавил, что берет всю ответственность на себя.

Известно, что интрижка Адама и 21-летней Instagram-модели Самнер Стро всплыла в сети после заявлений девушки. Как оказалось, они встречались около года, хотя исполнитель уже восемь лет женат на модели Victoria’s Secret Бехати Принслу, с которой они ждут третьего ребенка.

Адам уже отреагировал на то, что его интрижку активно обсуждают в мире шоу-бизнеса.

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— Много чего было сказано обо мне, поэтому я хочу поговорить на чистоту. Я плохо себя повел, когда флиртовал за спиной своей жены, и пересек черту в не лучший период своей жизни, — озвучи свое мнение Левин.

Музыкант добавил, что ему не стоило рисковать своей семьей, ведь она является самым дорогим для него.

— Моя жена и семья – это все, о чем я забочусь в этом мире. Это была самая большая ошибка — рисковать тем, что является самым дорогим для меня. Я был наивным и глупым. Я никогда не сделаю этого снова, и беру на себя полную ответственность, — написал Левин.

Роман Адама Левина с Самнер Стро раскрылся после того, как музыкант обратился к девушке с просьбой назвать своего третьего ребенка ее именем. Он спросил, не будет ли она против такой затеи. В итоге всю правду девушка рассказала с помощью видеороликов, и даже показала переписку с фронтменом Maroon 5. После заявлений Самнер, аналогично высказались и другие женщины — две модели и его преподавательница йоги.