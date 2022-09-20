Солист группы Maroon 5 Адам Левин оказался в центре скандала после того, как 21-летняя Instagram-модель Самнер Стро заявила о романе с артистом.

Девушка выложила в своем TikTok несколько видеороликов, где не просто раскрыла подробности их общения, но и показала переписку.

— Ты настолько горяча, что это просто сводит меня с ума. И в жизни ты в 50 раз горячее, как и я, — так выглядит одно из сообщений от солиста Maroon 5.

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Самнер Стро утверждает, что они с Адамом Левин встречались “около года”, но спустя несколько месяцев он написал с просьбой назвать своего следующего ребенка в ее честь.

— Нужно обсудить серьезный вопрос. Скоро у меня будет еще один ребенок и, если это будет мальчик, я хочу назвать его Самнер. Ты не против? — написал артист.

По словам модели, она хотела “никогда не сообщать об этом”, но девушку начал шантажировать друг, который угрожал продать эту историю СМИ.

Сам Адам Левин пока никак не прокомментировал скандал.

Отметим, что с 2014 года Адам Левин женат на модели Victoria’s Secret Бехати Принслу. Не так давно пара подтвердила, что ждет третьего ребенка. Левин и Принслу уже воспитывают двоих дочерей — 4-летнюю Гео Грейс и 5-летнюю Дасти Роуз.