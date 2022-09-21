Фронтмен американського гурту Maroon 5 Адам Левін зрадив вагітній дружині, і пояснив свій вчинок. Думками артист поділився в Instagram і додав, що бере всю відповідальність на себе.

Відомо, що інтрижка Адама та 21-річної Instagram-моделі Самнер Стро спливла в мережі після заяв дівчини. Як виявилося, вони зустрічалися близько року, хоча виконавець вже вісім років одружений на моделі Victoria’s Secret Бехаті Прінслу, з якою вони чекають на третю дитину.

Адам уже відреагував на те, що його інтрижку активно обговорюють у світі шоубізнесу.

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– Багато чого було сказано про мене, тож я хочу поговорити на чистоту. Я погано повівся, коли фліртував за спиною своєї дружини, і перетнув межу в не найкращий період свого життя, – почав свої думки Левін.

Музикант додав, що йому не варто було ризикувати своєю сім’єю, адже вона є найдорожчою для нього.

– Моя дружина і сім’я – це все, про що я дбаю у цьому світі. Це була найбільша помилка – ризикувати тим, що є найдорожчим для мене. Я був наївним та дурним. Я ніколи не зроблю цього знову і беру на себе повну відповідальність, — написав Левін.

Роман Адама Левіна з Самнер Стро розкрився після того, як музикант звернувся до дівчини з проханням назвати свою третю дитину її ім’ям. Він спитав, чи не буде вона проти такої витівки. У результаті всю правду дівчина розповіла за допомогою відеороликів і навіть показала листування з фронтменом Maroon 5. Після заяв Самнер, аналогічно висловилися й інші жінки – дві моделі та його викладачка йоги.