Восьмий епізод The Last of Us побив рекорд серіалу в перший день виходу – серію подивилися 8,1 млн глядачів. Навіть порівняно з першою серією, показник на 74% більший.

Про це заявила кінокомпанія Warner Bros. Discovery. Так, серіал набирав аудиторію аж до 5 серії – після цього творці не ділилися статистикою переглядів. Тепер 8 серія змогла підкорити глядачів – враховуючи, що The Last of Us один із найуспішніших серіалів для HBO, рекорд проєкту також багато значить для телевізійної платформи.

Утім, найбільше надій на фінальний епізод першого сезону – завершальна 9 серія вийде 12 березня. Однак, церемонія нагородження Оскар може перебити статистику переглядів. Захід вийде в той самий час, що й прем’єра фіналу.

Відомо, що The Last of Us – це кіноадаптація однойменної гри. Проєкт високо оцінили як геймери, так і любителі постапокаліптичного сеттингу із зомбі. У HBO також високо цінують проєкт, і навіть продовжили його на другий сезон.

У компанії є й інші проєкти, на які дуже чекають глядачі в усьому світі. У HBO розповіли, коли чекати на другий сезон Дому дракона. Так, прем’єра відбудеться не раніше літа 2024 року.