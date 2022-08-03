Ведущий Нового канала Александр Педан расплакался во время интервью с мариупольским студентом Ильей.

С парнем шоумен познакомился еще в мирное время во время съемок образовательного тревел-проекта УниверСheck. Осенью 2021 года Педан посетил Мариуполь. Тогда ведущий побывал в Приазовском государственном техническом университете и Украинской академии лидерства, прогулялся по набережной и восхищался красотой вечернего города.

— Я бывал в Мариуполе множество раз, и с каждым приездом замечал, как город становится лучше! Последние съемки мы провели как раз на той же площади перед драматическим театром, где через несколько месяцев напуганные местные напишут слово Дети, которое не остановит рашистов, — вспоминает Педан.

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Во второй раз Александр с Ильей встретились уже во время войны в Западной Украине, чтобы парень рассказал свою историю эвакуации. Он был и остается студентом Приазовского государственного технического института.

В мирное время Илья восторженно расхваливал свой университет, а во время войны он первым написал команде проекта с просьбой опубликовать выпуск о Мариуполе. В городе парень оставался до марта, однако позже с семьей решился на выезд.

— Авто родителей полностью побило осколками во время обстрелов, но нам повезло — мое стояло немного дальше, поэтому уцелело. Тогда единственным вариантом эвакуироваться было ехать на собственном автомобиле. Не было ни автобусов, ни поездов. Люди подбирали друг друга, упаковывали вещи в незаполненные машины, — вспоминает Илья.

Квартира парня также разрушена. Это семья Ильи узнала из фотографий и видео из интернета. Уничтожено здание и Приазовского государственного технического университета, но стены – не люди, говорит парень. Поэтому ВУЗ продолжает работу и готовится принимать абитуриентов.

— Университет переехал в Днепр. Администрация и приемная комиссия работает в помещении Днепровской политехники. В первую очередь после эвакуации мы пытались связаться с преподавателями и студентами, чтобы узнать, кто жив, кто на связи. Пока известно о гибели шести преподавателей и пятерых студентов, но все еще остаются люди, с которыми не удалось найти контакт, поэтому их судьба нам не известна, — рассказал Илья.

Только в Днепре функционирует единый законный Приазовский государственный технический университет. В Мариуполе мошенники из псевдореспублик выдают себя за ПГТУ, но это фейковый ВУЗ.

Во время интервью с парнем Александру Педану тяжело было сохранять спокойствие, он даже заплакал. Такие же эмоции были и у мариупольского студента Ильи.