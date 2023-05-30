Певица Оля Цибульская показала архивные фото, на которых предстала со своим супругом Сергеем.

Сделала исполнительница это в день годовщины их первого свидания, которое состоялось 22 года назад. Также Оля призналась, что инициатором встречи стала именно она, о чем никто из них в последствии не пожалел.

Несмотря на то, что почти все это время Цибульская скрывала личность супруга от общественности, сейчас она уже спокойно показывает кадры с ним и даже архивные, на который можно увидеть начало романа супругов.

— Время не идет, оно летит беспощадно, — написала Оля.

В конце лета 2022 Оля Цибульская впервые показала своего супруга. Сделала она это в день его рождения. До этого 20 лет мужчина находился в тени.