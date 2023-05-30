Співачка Оля Цибульська показала архівні фото, на яких постала зі своїм чоловіком Сергієм.

Зробила виконавиця це в день річниці їхнього першого побачення, яке відбулося 22 роки тому. Також Оля зізналася, що ініціатором зустрічі стала саме вона, про що ніхто з них надалі не пошкодував.

Незважаючи на те, що майже весь цей час Цибульська приховувала особистість чоловіка від громадськості, зараз вона вже спокійно показує кадри з ним і навіть архівні, на який можна побачити початок роману подружжя.

– Час не йде, він летить нещадно, – написала Оля.

Наприкінці літа 2022 Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка. Зробила вона це в день його народження. До цього 20 років чоловік перебував у тіні.