Певица Оля Цибульская показала редкое фото с мужем Сергеем Грисюком, которого она на протяжении многих лет скрывала от общественности.
Снимок исполнительница обнародовала в честь Дня святого Валентина. Кадр был сделан в 2014 году, когда Оля находилась в ожидании сына Нестора.
— Он ненавидит, когда я выставляю его фото, а я обожаю делать то, что он ненавидит, — призналась под фото Цибульская.
Также певица показала видео, которое состоит из их семейных архивных фото.
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— Найти не того, с кем классные фото для Instagram, а того — с кем реальная жизнь, — написала она под ним.
Поклонники оценили фото Оли, отметив, что их сын очень похож на ее мужа.
- Так вот на кого Нестор похож!
- Нужно было раньше мужа показать, тогда сразу бы было понятно, что Нестор на него похож.
- Нестор очень похож на папу! Папина копия!
- Вы красивая пара.
- Вы так счастливы на фото. Любовь великая сила, — пишут пользователи сети.