Певица Ольга Цибульская впервые показала своего мужа. Звезда пошла на этот шаг в честь дня рождения своего возлюбленного.

Подборкой общих фото артистка поделилась в Instagram, дополнив трогательной музыкой и подписью.

— Мы вместе более 20 лет, и никто не знал его имени, и как он выглядит. За долгие годы музыкальной карьеры мне приписывали романы с многими известными мужчинами, — начала свою мысль Ольга.

Артистка добавила, что уговорила мужа выйти из тени на фоне полномасштабного вторжения, ведь не могла иметь секреты от тех, с кем переживает общее горе. Мужчина Ольги решился на этот шаг, ради помощи бесприютным животным он принял участие в проекте.

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— Сама не верю, что я это публикую. Теперь у нас с тобой никаких тайн. Знакомьтесь! С днем рождения, my love, — заявила Цибульская.

Артистку поддержали звезды-коллеги и пользователи сети.

— Какой хороший парень, вышедший из тени. Молодец! Вы красивая пара и семья! Дай Бог крепкого здоровья и мирного неба! — заявил Павел Зибров.

Свою поддержку выразила и Оля Полякова, — она заявила, что Цибульская прятала очень красивого мужа.

К поздравлениям присоединились Соломия Витвицкая и блогер Даша Квиткова.

Известно, что артистка многие годы скрывала личность своего мужа, поэтому вокруг нее постоянно появлялись скандалы. К примеру Цибульская была замешана в разводе Dzidzio и Slavia.