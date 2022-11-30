Ким Кардашьян и Канье Уэст окончательно завершили процесс развода. Звезды поделили опеку над детьми, но отцу придется платить алименты.

Опека должна быть разделена поровну. Однако инсайдер, близкий к Кардашьян заявил, что 80% опеки будет за Ким. Это ранее также признавал Уэст в сентябре, еще до судебных разбирательств.

В соглашении также отмечается, что рэпер должен будет платить $200 тыс. каждый месяц на содержание своих детей. Канье также будет отплачивать 50% расходов на их образование и безопасность.

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Также бывшая пара решила вопрос касательно споров — в моменты разногласий относительно детей оба родителя должны присутствовать.

Что касается многомиллионного имущества, то оно было разделено по брачному соглашению.

Напомним, что ранее Канье не спешил окончательно разводиться с Ким — он не появился на встрече с адвокатами Ким 16 ноября. Впрочем, вторым шансом воспользоваться успел — вопросы решили до суда, который был назначен на 14 декабря.

Известно, что Ким подала на развод в феврале 2021 года после семи лет брака, но Уэст пытался публично вернуть любимую. Теперь шансов на воссоединение практически нет.