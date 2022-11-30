Кім Кардаш’ян та Каньє Вест остаточно завершили процес розлучення. Зірки поділили опіку над дітьми, але батькові доведеться платити аліменти.

Опіка має бути розділена порівну. Однак інсайдер, близький до Кардаш’ян, заявив, що 80% опіки буде за Кім. Це раніше також визнавав Вест у вересні ще до судових розглядів.

В угоді також наголошується, що репер має платити $200 тис. щомісяця на утримання своїх дітей. Каньє також оплачуватиме 50% витрат на їх освіту та безпеку.

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Також колишня пара розв’язала питання щодо суперечок – у моменти розбіжностей щодо дітей обоє батьків мають бути присутніми.

Що стосується багатомільйонного майна, то воно було поділено за шлюбною угодою.

Нагадаємо, що раніше Каньє не поспішав остаточно розлучатися з Кім – він не з’явився на зустріч із адвокатами Кім 16 листопада. Утім, другим шансом скористатися встиг – питання вирішили до суду, призначеного на 14 грудня.

Відомо, що Кім подала на розлучення у лютому 2021 року після семи років шлюбу, але Вест намагався привселюдно повернути свою кохану. Наразі шансів на возз’єднання практично немає.