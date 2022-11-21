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Канье Уэст впервые нарушил молчание после разблокировки в Twitter: Маск уже отреагировал

21 ноября 2022, 14:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вест
Источник: Getty Images

Артист и дизайнер Канье Уэст вернулся в Twitter. Илон Маск восстановил аккаунт музыканта после октябрьской блокировки за антисемитские твиты. 

Новый глава соцсети также поприветствовал музыканта.

— Тестирование, Тестирование. Проверяем, разблокирован ли мой Twitter, — написал Канье впервые после разблокировки.

Маск не стал долго ждать, и обратился к музыканту.

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Не убивай то, что Йе ненавидит. Сохрани то, что Йе любит, — добавил Илон.

Напомним, что в октябре модерация Twitter не удаляла аккаунт рэпера, но заблокировал его, удалив антисемитские твиты. 

— Учетная запись была заблокирована за нарушение политики соцсети, — заявил представитель компании.

После восстановления можно заметить, что у артиста более 32 млн подписчиков.

Напомним, что на днях Маск также восстановил учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа. 

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Впрочем, Канье не очень переживал касательно блокировок в Twitter и Instagram — в октябре Уэст согласился купить соцсеть Parler. Сервис позиционируется как альтернатива Twitter, где соблюдена свобода слова. Похоже, желания артиста пересекаются с идеями Илона, который также хотел превратить Twitter в площадку, где каждый может выражать любые мысли.

Теги
Twitter Илон Маск Каньє Вест
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