Артист и дизайнер Канье Уэст вернулся в Twitter. Илон Маск восстановил аккаунт музыканта после октябрьской блокировки за антисемитские твиты.

Новый глава соцсети также поприветствовал музыканта.

— Тестирование, Тестирование. Проверяем, разблокирован ли мой Twitter, — написал Канье впервые после разблокировки.

Маск не стал долго ждать, и обратился к музыканту.

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— Не убивай то, что Йе ненавидит. Сохрани то, что Йе любит, — добавил Илон.

Don’t kill what ye hate

Save what ye love — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Напомним, что в октябре модерация Twitter не удаляла аккаунт рэпера, но заблокировал его, удалив антисемитские твиты.

— Учетная запись была заблокирована за нарушение политики соцсети, — заявил представитель компании.

После восстановления можно заметить, что у артиста более 32 млн подписчиков.

Напомним, что на днях Маск также восстановил учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа.

Впрочем, Канье не очень переживал касательно блокировок в Twitter и Instagram — в октябре Уэст согласился купить соцсеть Parler. Сервис позиционируется как альтернатива Twitter, где соблюдена свобода слова. Похоже, желания артиста пересекаются с идеями Илона, который также хотел превратить Twitter в площадку, где каждый может выражать любые мысли.