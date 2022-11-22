Канье Уэст не явился на запланированные показания до судебного урегулирования развода с Ким Кардашьян. Артист не захотел решать вопрос 16 ноября, но у него есть еще один шанс дать показания адвокату Ким 29 ноября.

Если он и во второй раз проигнорирует просьбу, то судья будет решать, сможет ли Канье давать показания касательно развода во время рассмотрения дела 14 декабря.

Известно, что пара официально развелась еще 2 марта 2022 года, но до сих пор не решились некоторые вопросы. Уэсту и его бывшей жене нужно урегулировать вопросы до суда.

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Бракоразводный процесс казался для публики гладким и обоюдным. Однако антисемитские выражения Канье и ненависть к бывшему парню Ким Питу Дэвидсону изменил решение бывшей жены.

Теперь Уэст и Кардашьян не общаются друг с другом.

— У них не было никакой связи в течение нескольких недель, и все общение относительно расписания детей теперь координируется через ассистентов. Ей надоели его теории заговора, издевательства и ненавистная риторика, — заявил инсайдер.

Похоже, Ким была очень расстроена поведением артиста, тем более за высказывания в сторону евреев.

Кардашьян и Уэст были женаты семь лет, прежде чем она подала на развод в феврале 2021 года.