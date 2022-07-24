Певица Камалия рассказала, как помогает украинцам во время войны, а также об условиях жизни с 24 февраля. Вместе со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром они приютили беженцев в своем особняке.

Об этом пара рассказала в интервью The Telegraph — в иностранных СМИ Камалию назвали украинской Леди Гагой.

Известно, что над их домом в Буче пролетали ракеты, а больше всего пострадала конюшня певицы — оккупанты расстреляли лошадей, а также заминировали здание.

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Сейчас Камалия и Мохаммад в безопасности — они проживают в своем особняке в Лондоне. Интерьер здания поражает — очень много различных стульев с позолотой, бархатом, а также леопардовой оббивкой. В некоторых комнатах более 50 подушек.

Известно, что дом Захур приобрел в 1996 году, и стоит он несколько миллионов долларов. Однако, сейчас для звездной пары это не роскошь — в нем проживают 16 украинских беженцев.

— В доме уже нет места. Мы отдали все наши комнаты тому, кто придет. Люди даже спят на диванах. Я, Камалия и дети вместе спим в одной комнате, — признался Мохаммад.

Певица отметила, что перешла на украинский язык, а ее муж перестал вести бизнес с россиянами. Камалия призналась, что ее родители остались в Украине — они не хотели уезжать.

Не только украинские звезды помогают беженцам с жильем — британский актер Бенедикт Камбербэтч также поддержал эту идею, предоставив им свой дом. Он также добавил, что помогает им финансово, чтобы они чувствовали себя в безопасности.