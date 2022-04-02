Россияне расстреляли лошадей Камалии и заминировали конюшню

Певица Камалия рассказала о зверствах россиян на фоне широкомасштабного вторжения по отношению не только к украинцам, но и к животным. Знаменитость рассказала об убийстве ее лошадей, а также минировании конюшни.

Об это певица рассказала в своем Instagram.

Камалия опубликовала видео с ее погибшей лошадью, о смерти которой она узнала после освобождения Бучи от военных РФ.

— Моего малыша Тоти-Сеньора, сына легендарного Тотиласа, многократно чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр, больше нет. Русские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни КСК Буча и заминировали ее! Зеленых лугов тебе, мой малыш! — заявила знаменитость.

Известно, что в конюшне были породистые скакуны, которые стоили миллионы гривен. Во время попытох захвата Бучи, некоторых из животных расстреляли российские агрессоры.

Напомним, что Камалия уже давно увлекается конным спортом, о чем часто напиминает своим поклонникам, публикуя фото с соревнований и тренировок. Ранее она призналась, что ей всегда нравились лошади, а впервые села в седло в 18 лет.