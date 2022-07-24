Співачка Камалія розповіла, як допомагає українцям під час війни, а також про умови життя із 24 лютого. Разом зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром вони дали прихисток біженцям у своєму особняку.

Про це пара розповіла в інтерв’ю The Telegraph – в іноземних ЗМІ Камалію назвали українською Леді Гагою.

Відомо, що над їхнім будинком у Бучі пролітали ракети, а найбільше постраждала стайня співачки – окупанти розстріляли коней, а також замінували будівлю.

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Зараз Камалія та Мохаммад у безпеці – вони проживають у своєму особняку в Лондоні. Інтер’єр будівлі вражає – дуже багато різних стільців із позолотою, оксамитом, а також леопардовою оббивкою. У деяких кімнатах понад 50 подушок.

Відомо, що будинок Захур придбав у 1996 році, і він коштує кілька мільйонів доларів. Проте зараз для зіркової пари це не розкіш — у ньому проживають 16 українських біженців.

– У будинку вже немає місця. Ми віддали всі наші кімнати тому, хто прийде. Люди навіть сплять на диванах. Я, Камалія та діти разом спимо в одній кімнаті, — зізнався Мохаммад.

Співачка зазначила, що перейшла на українську мову, а її чоловік припинив вести бізнес із росіянами. Камалія зізналася, що її батьки залишилися в Україні – вони не хотіли їхати.

Не лише українські зірки допомагають біженцям із житлом – британський актор Бенедикт Камбербетч також підтримав цю ідею, надавши їм свій дім. Він також додав, що допомагає їм фінансово, щоб вони відчували себе у безпеці.