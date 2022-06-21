Основатель Благотворительного фонда, волонтер, общественный деятель и ведущий нового канала Сергей Притула продаст на аукционе картину Батько і мати. Два сонця гарячих, которую он нарисовал в 2011 году в эфире программы Подъем.

Стартовая цена работы – $10 тыс. Деньги от продажи картины пойдут на покупку трех ударных беспилотников Байрактар.

— 25 февраля 2011 года в эфире программы Подъем на Новом канале произошло событие, которое сейчас, через 11 лет, должно принести пользу украинской армии. В компании Саши Педана, Оли Фреймут, Василия Вирастюка и под музыкальный сет наших олимпийцев Ани Бессоновой и Дениса Селантьева я немного рисовал.

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Рисунок, который я пафосно называю “картина”, Батько і мати, в виде эскиза был нарисован мной еще на первом курсе института. В 2011 году перешел на полотно, а еще немного позже стал принтом на футболке, которая была приобщена к коллекции FASHION AID – проекта в рамках Ukrainian Fashion Week в поддержку тех, кого затронула проблема ВИЧ/СПИДа. То есть этот рисунок уже приносил пользу, и у него есть своя история. Я всегда шутил, что после моей смерти дети смогут продать его за большие деньги, но сейчас хочу продать его еще больше. И направить все средства в поддержку родных Вооруженных сил Украины, — рассказывает Сергей Притула.

Регистрация на аукцион и возможность делать ставки откроется 21 июня в 19.00, продлится сутки и завершится 22 июня в 19.00 в прямом эфире стрима на странице Facebook и на YouTube-канале Сергея Притулы.