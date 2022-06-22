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Осталось собрать $13 млн: Сергей Притула анонсировал покупку трех Bayraktar

22 июня 2022, 09:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Осталось собрать $13 млн: Сергей Притула анонсировал покупку трех Bayraktar
Источник: Сергей Притула

Ведущий и волонтер Сергей Притула анонсировал покупку Bayraktar для воздушных сил ВСУ в свой день рождения. Сегодня, 22 июня, ему исполнился 41 год.

Притула отметил, что ему не нужны подарки или пафосные поздравления. Все, о чем он мечтает, – о нашей победе в полномасштабной войне, которую развязала РФ. А значит – о донатах фонду Сергея Притулы, который помогает нашим воинам.

— Наш фонд подписывает соглашение, согласно которому мы планируем приобрести три ударных беспилотника Bayraktar, — отметил Притула.

Для приобретения трех БПЛА необходимо 0,5 млрд грн. Однако Сергей уверен, что если помогут люди и бизнес, деньги удастся собрать быстро.

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— Я верю в то, что через неделю мы сможем собрать деньги для покупки трех Bayraktar. Начало этого сбора делает наш фонд, из тех денег, которые вы нам уже дали, мы аккумулировали для этого проекта $2 млн, осталось собрать еще $13 млн. Это проект Народный Bayraktar. Полетели, — подчеркнул Притула.

Ранее мы писали, что Сергей Притула продаст на аукционе собственную картину. Стартовая цена работы – $10 тыс.

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Благодійний фонд Сергей Притула
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