Украинский музыкант Женя Галич рассказал, что думает о тех, кто много зарабатывает и почти не донатит нашим защитникам. Артист пожелал им побыть в шкуре военного в феврале 2022 года.

Что Женя Галич сказал о небольших донатах при больших зарплатах

Так, и в интервью Дантесу, звезды подняли тему волонтерства и людей, которые считают, что держат экономический фронт. Галич заявил, что около 60% успеха этой войны благодаря обеспечению военных от волонтеров. Впрочем, есть и те, кто по мнению Галича, донатят мало.

— У меня язвительная позиция касательно тех, кто донатит 1% от своей зарплаты и говорит, что он экономический фронт держит. Хочется, чтобы некоторые из них стали на сторону военных и получили то обеспечение уровня февраля 2022 года и сказали, что этого 1% достаточно для военных. Это очень сильное самона**алово, — отметил Галич.

Певец также дал совет, как делать дорогое покупки.

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— Если россияне начнут продвигаться и уничтожать только что купленные дорогие авто, то давайте подумаем — может нужно попроще машину, хотя бы на $10 тыс., и эти деньги отдать армии, чтобы россияне не уничтожали ваше авто, — счтиает музыкант.

Напомним, что ранее Галич рассказал, что думает о раздаче повесток в качестве наказания. Артист уверен, что раздавать повестки на улице — это нормально, но вот как наказание это плохая идея. Певец считает, что в этом случае лучше штраф.

Фото: Женя Галич