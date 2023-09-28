Украинский певец и солист группы O.Torvald Женя Галич рассказал, что думает о раздаче повесток в качестве наказания.

Так, в интервью YouTube-каналу Пряма Червона музыкант заявил, что раздача повесток на улице в рамках закона — это нормально. Однако вопиющие истории с насильной раздачей документов от сотрудников ТЦК сильно возмущают Женю.

— Это п***ец. Это незаконно. Чем тогда мы отличаемся от России? Что касается наказания в виде повестки — я считаю, что должно быть финансовое наказание, если ты не стаешь на учет в ТЦК. Может рассматриваться штраф, но не повестка. На**ра в армии немотивированные люди? — ответил Галич.

Музыкант добавил, что лично знает людей, которых насильно забрали в подразделение. По его словам, это немотивированные люди, которые в один момент идут с боевой позиции. Артист, который уже мобилизирован, считает, что нужно либо мотивировать, либо сделать армию профессиональной.

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Напомним, что ранее Галич раскритиковал мужчин, которые во время войны убежали за границу. Это касается тех, кто покинул страну нелегалом. Украинцы и в других странах могут быть полезными — для этого нужно напоминать всему миру о войне.

Фото: Женя Галич