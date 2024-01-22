Український музикант Женя Галич розповів, що думає про тих, хто багато заробляє і майже не донатить нашим захисникам. Артист побажав їм побути в шкурі військового в лютому 2022 року.

Що Женя Галич сказав про невеликі донати при великих зарплатах

Так, і в інтерв’ю Дантесу, зірки підняли тему волонтерства та людей, які вважають, що тримають економічний фронт. Галич заявив, що близько 60% успіху цієї війни завдяки забезпеченню військових від волонтерів. Утім, є й ті, хто на думку Галича, донатять мало.

– У мене уїдлива позиція щодо тих, хто донатить 1% від своєї зарплатні і каже, що він економічний фронт тримає. Хочеться, щоб деякі з них стали на бік військових і отримали те забезпечення рівня лютого 2022 року і сказали, що цього 1% достатньо для військових. Це дуже сильне самона**алово, – зазначив Галич.

Співак також дав пораду, як робити дорогі покупки.

Зараз дивляться

– Якщо росіяни почнуть просуватися і знищувати щойно куплені дорогі авто, то давайте подумаємо – може потрібно простіше машину, хоча б на $10 тис., і ці гроші віддати армії, щоб росіяни не знищували ваше авто, – вважає музикант.

Нагадаємо, що раніше Галич розповів, що думає про роздачу повісток як покарання. Артист упевнений, що роздавати повістки на вулиці – це нормально, але ось як покарання це погана ідея. Співак вважає, що в цьому випадку краще штраф.

Фото: Женя Галич