Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, который является военнослужащим ВСУ, отменил концерты в Северной Америке из-за “напряженной ситуации” в Украине.

Об этом он сообщил на личной странице в Instagram.

Артист отметил, что по приказу военного руководства должен вернуться в Украину.

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— Женя Галич, к сожалению, не сможет присоединиться к благотворительному туру по Северной Америке с группой Друга Ріка, который стартует уже завтра, 12 октября. Ситуация в стране сейчас очень напряженная, и по приказу военного руководства он должен вернуться в Украину. Женя неоднократно повторял, что пока в стране действует военное положение, в первую очередь он военный, а уже после — артист и музыкант, — говорится в официальном заявлении.

Концерты в рамках тура состоятся, но только с участием группы Друга Ріка.

Все желающие могут вернуть билеты через сайт билетного оператора.

— Однако, посетив концерты, вы сделаете немалый вклад в наш сбор, который направлен на покупку 100 FPV-дронов для наших военных. И не забывайте поддерживать волонтеров, медиков и военных ежедневно, — отмечается в заявлении.

Фото: Женя Галич