Глянец Playboy назначил американскую хип-хоп исполнительницу Cardi B своим первым креативным директором. Также знаменитость будет занимать должность креативного директора и основателя будущего сервиса для взрослых — Centerford.

— Это моя мечта, которой суждено сбыться. Теперь я официально присоединилась к семье Playboy. Сколько себя помню, чувствовала связь с глянцем, — заявила певица.

Знаменитость также добавила, что считает Playboy оригинальной платформой для творчества без цензуры. У нее есть огромное количество идей, и не может дождаться их реализовать.

— Я также рада запустить платформу Centerfold, которая позволит авторам контента работать свободно без каких-либо ограничений, а также чувствовать себя в безопасности. Мы приглашаем на платформу всех авторов, которые меняют культуру своим трудом, — поделилась подробностями Cardi B о новом проекте.

Известно, что в Playboy певица будет отвечать за художественное оформление цифровыми редакциями, создавать коллаборации с брендами одежды и товарами для взрослых.

Напомним, что Centerfold — это прямой конкурент сервиса OnlyFans, где каждый желающий может продавать контент сексуального характера. Еще в октябре холдинг Playboy купил платформу Dream за $30 млн, чтобы ускорить процесс запуска приложения. Известно, что Centerfold станет доступным для пользователей уже в декабре этого года.