Cardi B хочет оплатить похороны 17 человек, погибших в пожаре в Бронксе

Американская исполнительница Cardi B предложила оплатить похороны 17 человек, которые погибли в масштабном пожаре в Бронксе (Нью-Йорк, США).

Для тех, кто не знает, певица выросла в районе Бронкс.

Многие из жертв были связаны с Гамбией, и семьи нескольких жертв планировали похоронить их на их родине в Западной Африке.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что Cardi B предложила оплатить расходы на репатриацию.

— Я очень горжусь тем, что я из Бронкса. У меня много членов семьи и друзей, которые до сих пор живут и работают там. Поэтому, когда услышала о пожаре, я знала, что должна помочь, — отметила артистка.

Также Cardi B добавила, что молится о тех, кто погиб в пожаре.

— Я не могу представить боль и муки, которые испытывают семьи жертв. Но я надеюсь, что отсутствие необходимости беспокоиться о расходах, связанных с похоронами их близких, поможет двигаться вперед и исцеляться. Я посылаю свои молитвы и соболезнования всем, кого затронула эта ужасная трагедия, — заявила исполнительница.

Трагедия в Бронксе

9 января 2022 года в многоэтажном доме в районе Бронкс в Нью-Йорке вспыхнул масштабный пожар, который унес жизни 19 человек. Среди погибших — девять детей. В общей сложности пострадали 60 человек.

Причиной пожара стал неисправный электрообогреватель.

По словам властей, пожар в Бронксе стал самым смертоносным в Нью-Йорке за последние три десятилетия.