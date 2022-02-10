Накануне Масленицы все резко начинают искать рецепты блинов, даже если раньше их не готовили. В сети их множество: на молоке, сыворотке, с яйцами или без, ПП. Однако есть рецепты, проверенные временем и поколениями.
Именно таким семейным рецептом блинов поделилась ведущая новостной программы Факты ICTV Анастасия Мазур.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт;
- сахар – 1 ст.л;
- кефир – 0,5 л;
- сода – 0,5 ч.л;
- щепотка соли;
- мука.
Способ приготовления:
- Сначала замесим тесто консистенции густой сметаны, без комочков: разбиваем яйца и добавляем кефир, сахар, соду и щепотку соли. Затем нужно аккуратно досыпать муку, помешивая нашу массу, чтобы она получилась однородной.
- Далее следует долить еще кефира или даже кипяченой воды комнатной температуры, чтобы тесто стало более жидким, как на блины.
- Блинчики обжариваем на сковороде по 1-2 мин с каждой стороны.
— Начинка по желанию. Я люблю с творогом, или с капустой и яйцом, – добавила Анастасия Мазур.