Накануне Масленицы все резко начинают искать рецепты блинов, даже если раньше их не готовили. В сети их множество: на молоке, сыворотке, с яйцами или без, ПП. Однако есть рецепты, проверенные временем и поколениями.

Именно таким семейным рецептом блинов поделилась ведущая новостной программы Факты ICTV Анастасия Мазур.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт;

сахар – 1 ст.л;

кефир – 0,5 л;

сода – 0,5 ч.л;

щепотка соли;

мука.

Способ приготовления:

Сначала замесим тесто консистенции густой сметаны, без комочков: разбиваем яйца и добавляем кефир, сахар, соду и щепотку соли. Затем нужно аккуратно досыпать муку, помешивая нашу массу, чтобы она получилась однородной. Далее следует долить еще кефира или даже кипяченой воды комнатной температуры, чтобы тесто стало более жидким, как на блины. Блинчики обжариваем на сковороде по 1-2 мин с каждой стороны.