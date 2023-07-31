Кислородный порошок — отличная альтернатива хлору. Ведь им можно выводить пятна даже с цветных вещей.

Кислородный порошок имеет в составе перкарбонат натрия. Когда вы добавляете его в воду, то вещества вступают в реакцию и образуется кислород. Именно поэтому он так хорошо выводит пятна с вашей одежды.

Его преимущества в том, что его можно использовать с привычным порошком как для ручной стирки, так и для машинки. Однако все же ряд ограничений существует.

Что нельзя стирать кислородным порошком

Существует целый перечень материалов, которые лучше не стирать кислородным порошком, так как вы можете их повредить и испортить вещь.

Кислородным порошком нельзя стирать вещи из шерсти и шелка. Кроме того, не стоит его применять к одежде, на которой есть отделка из кожи и кожзама. Негативно кислородный порошок может повлиять и на вещи с деревянными пуговицами.

Многие хозяйки полюбили чистить кислородным порошком разные поверхности. В частности, им чистят ковры, отмывают кухонные поверхности, удаляют загрязнения из духовки и противня.

Однако учтите, что не рекомендуется кислородным порошком очищать линолеум и предметы из алюминия. Также не мойте им лакированные и полированные поверхности. В большей степени это касается мебели.

Если вы не уверенны до конца, как ваша вещь отреагирует на такой очиститель, то протестируйте его на маленьком и незаметном участке, и только потом переходите к чистке всего предмета.

Во время работы с кислородным порошком не забывайте, что он может вызывать аллергическую реакцию, поэтому надевайте перчатки.