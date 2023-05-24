Обычный стиральный порошок не всегда может справиться с выведением сложных пятен даже после многократных стирок.

Однако на рынке существует кислородный порошок-отбеливатель, который, по отзывам пользователей, эффективно отбеливает и выводит стойкие пятна с одежды, а также подходит для очистки кухонных поверхностей, мытья посуды и дезинфекции приборов.

Факты ICTV узнавали, что такое кислородный порошок и как правильно им пользоваться.

Немного химии: что такое кислородный порошок

Перкарбонат натрия (кислородный порошок) — это экологические и безопасные для человека и природы маленькие белые округлые гранулы. Они почти не имеют запаха и хорошо растворяются в горячей воде.

Порошок представляет собой химическое соединение кристаллосольват карбоната натрия и перекиси водорода.

Перкарбонат натрия можно часто встретить в составах синтетических моющих средств. Там соединение используется в качестве отбеливателя.

Как использовать кислородный порошок

Опытные хозяйки используют кислородный порошок для различных целей. Чаще всего его применяются для отбеливания вещей и удаления пятен.

Кислородный порошок можно применять как для ручной, так и для механической стирки в стиральной машинке:

Чтобы избавиться от сильных загрязнений: 3-4 ложки средства добавляют в отсек для стирального порошка в стиральной машинке.

Для ручной стирки: растворите 1-2 столовых ложки средства вместе со стиральным порошком в горячей воде и замочите вещи на несколько часов. Далее постирайте одежду как обычно.

Чтобы вывести загрязнения: насыпьте кислородный порошок на загрязненный участок и залейте горячей водой (обращайте внимание на ткани, некоторые вещи не переживут такого выведения). Затем одежду оставляют на несколько часов, промывают под проточной водой и стирают в стиральной машинке.

Это средство поможет вам избавиться от стойких пятен (порошок справится с зеленкой, йодом, кровью, смолой, следами травы или масла), удалить неприятный запах, отбелить вещи, которые имеют серые или желтые следы, усилить эффект моющих средств и тому подобное.

Обратите внимание, что кислородный порошок более эффективен при растворении в горячей воде. Его соединения начинают активироваться при температуре от 40°C, а для удаления сильных загрязнений растворяют средство водой от 60-95°C.

Также кислородный порошок используют для:

Мытье посуды в посудомоечной машине.

Дезинфекции унитазов, детских горшков, ванны и раковины.

Мытье плит и кухонных поверхностей.

Мытье и дезинфекции полов и ковров.

Удаление пригоревшей пищи с форм для запекания или противня.

Мойки и дезинфекции холодильников и микроволновок.

Удаление жира и накипи на кухонной кафельной плитке.

Мойка духовок, фильтров из кухонных вытяжек и тому подобное.

Чтобы использовать кислородный порошок не только для стирки одежды, хозяйки разводят средство в горячей воде и очищают необходимые поверхности от жира и накипей или проводят дезинфекцию.

Кислородный порошок действительно может помочь очистить различные поверхности на кухне и в доме, но большую роль играют сами загрязнения и материал мебели, посуды или тканей. Поэтому перед применение удостоверьтесь, что средство пригодно для очистки определенных материалов.

Также кислородный порошок не стоит использовать для шелковых, шерстяных и кожаных вещей.

При использовании кислородного порошка не забывайте о личной защите — надевайте специальные перчатки и маску.