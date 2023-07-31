Кисневий порошок – чудова альтернатива хлору. Адже ним можна виводити плями навіть із кольорових речей.

Кисневий порошок має у складі перкарбонат натрію. Коли ви додаєте його у воду, речовини вступають у реакцію і утворюється кисень. Саме тому він так добре виводить плями з вашого одягу.

Його переваги в тому, що його можна використовувати зі звичним порошком для ручного прання та машинки. Проте все ж таки низка обмежень існує.

Що не можна прати кисневим порошком

Існує цілий перелік матеріалів, які краще не прати кисневим порошком, оскільки можна пошкодити та зіпсувати річ.

Кисневим порошком не можна прати речі з вовни та шовку. Крім того, не варто його застосовувати до одягу, на якому є оздоблення зі шкіри та шкірозамінника. Негативно кисневий порошок може вплинути на речі з дерев’яними ґудзиками.

Деякі господині давно полюбили чистити кисневим порошком різні поверхні. Зокрема, ним чистять килими, відмивають кухонні поверхні, видаляють забруднення з духовки та дека.

Однак врахуйте, що не рекомендується кисневим порошком очищати лінолеум та предмети з алюмінію. Також не мийте ним лаковані та поліровані поверхні. Більшою мірою це стосується меблів.

Якщо ви точно не знаєте, як ваша річ відреагує на такий очисник, протестуйте його на маленькій і непомітній ділянці, а потім переходьте до чищення всього предмета.

Під час роботи з кисневим порошком не забувайте, що він може викликати алергічну реакцію, тому надягайте рукавички.