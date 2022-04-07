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Проверенный рецепт пасхи на кефире с дрожжами

7 апреля 2022, 07:30
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Проверенный рецепт пасхи на кефире с дрожжами
Источник: Pixabay

Перед Пасхой хозяйки часто ищут рецепт пасхи на кефире.

Оно и понятно: пасха на кефире – это проверенный годами рецепт, по которому тесто получается легким и мягким.

Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт пасхи на кефире с дрожжами. На ее приготовление у вас уйдет примерно четыре часа.

Ингридиенты:

  • пшеничная мука — 600 г
  • сухие быстродействующие дрожжи — 11 г
  • кефир — 250 мл
  • сливочное масло — 100 г
  • растительно масло — 1 ст.л.
  • яйца — 2 шт.
  • сметана — 50 г
  • сахар — 120 г
  • соль — 5 г
  • ванилин — 10 г
  • изюм или цукаты — 50 г
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Как приготовить пасху на кефире с дрожжами:

  1. Просеиваем муку.
  2. Смешиваем муку, дрожжи, сахар, щепотку соли и ванилин.
  3. В отдельной миске взбиваем яйца, добавляем к ним кефир и сметану.
  4. Соединяем муку и яйца, хорошо перемешиваем.
  5. Добавляем в тесто сливочное масло комнатной температуры, предварительно нарезаное кубиками. Добавляем сюда же растительное масло.
  6. Вымешиваем тесто, пока оно не станет эластичным.
  7. Кладем тесто в кастрюлю и накрываем полотенцем. Оставляем его на два часа.
  8. После того, как тесто подойдет, добавляем в него изюм или цукаты и еще раз вымешиваем.
  9. Раскладываем тесто по формам и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Пасху 2022 христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля.

Считается, что печь пасхи и красить яйца нужно в Чистый четверг (21 апреля), после генеральной уборки.

Мы подготовили рецепт александрийской пасхи, которая не крошится при нарезании и мгновенно тает во рту.

Теги
Пасха , Кулінарні рецепти
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