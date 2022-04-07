Перед Пасхой хозяйки часто ищут рецепт пасхи на кефире.

Оно и понятно: пасха на кефире – это проверенный годами рецепт, по которому тесто получается легким и мягким.

Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт пасхи на кефире с дрожжами. На ее приготовление у вас уйдет примерно четыре часа.

Ингридиенты:

пшеничная мука — 600 г

сухие быстродействующие дрожжи — 11 г

кефир — 250 мл

сливочное масло — 100 г

растительно масло — 1 ст.л.

яйца — 2 шт.

сметана — 50 г

сахар — 120 г

соль — 5 г

ванилин — 10 г

изюм или цукаты — 50 г

Как приготовить пасху на кефире с дрожжами:

Просеиваем муку. Смешиваем муку, дрожжи, сахар, щепотку соли и ванилин. В отдельной миске взбиваем яйца, добавляем к ним кефир и сметану. Соединяем муку и яйца, хорошо перемешиваем. Добавляем в тесто сливочное масло комнатной температуры, предварительно нарезаное кубиками. Добавляем сюда же растительное масло. Вымешиваем тесто, пока оно не станет эластичным. Кладем тесто в кастрюлю и накрываем полотенцем. Оставляем его на два часа. После того, как тесто подойдет, добавляем в него изюм или цукаты и еще раз вымешиваем. Раскладываем тесто по формам и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

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