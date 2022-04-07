Перед Пасхой хозяйки часто ищут рецепт пасхи на кефире.
Оно и понятно: пасха на кефире – это проверенный годами рецепт, по которому тесто получается легким и мягким.
Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт пасхи на кефире с дрожжами. На ее приготовление у вас уйдет примерно четыре часа.
Ингридиенты:
- пшеничная мука — 600 г
- сухие быстродействующие дрожжи — 11 г
- кефир — 250 мл
- сливочное масло — 100 г
- растительно масло — 1 ст.л.
- яйца — 2 шт.
- сметана — 50 г
- сахар — 120 г
- соль — 5 г
- ванилин — 10 г
- изюм или цукаты — 50 г
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Как приготовить пасху на кефире с дрожжами:
- Просеиваем муку.
- Смешиваем муку, дрожжи, сахар, щепотку соли и ванилин.
- В отдельной миске взбиваем яйца, добавляем к ним кефир и сметану.
- Соединяем муку и яйца, хорошо перемешиваем.
- Добавляем в тесто сливочное масло комнатной температуры, предварительно нарезаное кубиками. Добавляем сюда же растительное масло.
- Вымешиваем тесто, пока оно не станет эластичным.
- Кладем тесто в кастрюлю и накрываем полотенцем. Оставляем его на два часа.
- После того, как тесто подойдет, добавляем в него изюм или цукаты и еще раз вымешиваем.
- Раскладываем тесто по формам и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.
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