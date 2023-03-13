Авокадо – это фрукт, который происходит из Центральной Америке и Мексике. Он обладает множеством полезных свойств и незаменимых жиров. Поэтому этот экзотический фрукт быстро приобрел популярность во всем мире.

Сегодня найти авокадо можно в любом продуктовом магазине. Его употребляют как отдельное блюдо или же добавляют в различные салаты или тосты. Но после разрезания авокадо теряет свой насыщенный зеленый цвет и темнеет.

Факты ICTV узнавали, как правильно хранить авокадо после разрезания, чтобы фрукт не темнел и дольше оставался свежим.

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Что бы не темнел: как хранить авокадо после разрезания

К сожалению, в магазинах авокадо продают не совсем спелыми. То есть после покупки нужно оставить фрукт на несколько дней, чтобы он созревал.

После того, как авокадо созреет, хранить его лучше в холодильнике. Там он будет дольше оставаться спелым и не будет портиться!

– Обратите внимание, что в холодильнике спелый авокадо может храниться около трех-четырех дней.

Любители этого экзотического фрукта знают, что после разрезания авокадо начинает темнеть. Но потемнение фрукта не является признаком порчи, это просто происходит естественный процесс – мякоть вступает в химическую реакцию с кислородом.

Чтобы сохранить цвет и свежесть уже разрезанного авокадо, не нужно вынимать из него косточку.

Также можно воспользоваться секретными ингредиентами, которые будут блокировать процесс потемнения. В этом вам помогут:

лимонный сок (или сок лайма);

столовый уксус.

Что надо сделать:

Смажьте обе половинки авокадо лимонным или лаймовым соком (если их нет, используйте обычный столовый уксус). Плотно сложите вместе. Заверните в пищевую пленку и храните в холодильнике.

Если одну половинку фрукта вы уже съели, тогда смажьте лимонным соком или столовым уксусом другую половинку и заверните ее в пищевую пленку.

Есть еще один метод эффективного хранения – оливковое масло. Его нужно нанести на остатки авокадо тонким слоем. Масло станет надежной преградой для воздуха. Рекомендуется дополнительно завернуть половину авокадо в пищевую пленку и затем поместить в контейнер.

Также бывают случаи, когда вы купили авокадо, но после разрезания поняли, что он не спелый. Чтобы сохранить свежесть фрукта и дать ему созреть:

Смажьте обе половинки авокадо лимонным соком или маслом. Сложите их вместе и заверните в пищевую пленку (сверху еще можно завернуть в фольгу). Оставьте авокадо при комнатной температуре на несколько дней. Когда фрукт созреет, можете его съесть или хранить в холодильнике еще несколько дней.

Где хранить авокадо

Неспелый авокадо лучше всего хранить при комнатной температуре в темном месте. Для более быстрого созревания можно завернуть его в фольгу.

Держите авокадо как можно дальше от спелых экзотических фруктов (например, бананов), так как вместе с ними он не будет храниться так долго.

После того, как авокадо созрел, его можно переместить в холодильник на полку к другим овощам и зелени. Там фрукт может пролежать еще несколько дней!