Авокадо – это фрукт, который происходит из Центральной Америке и Мексике. Он обладает множеством полезных свойств и незаменимых жиров. Поэтому этот экзотический фрукт быстро приобрел популярность во всем мире.
Сегодня найти авокадо можно в любом продуктовом магазине. Его употребляют как отдельное блюдо или же добавляют в различные салаты или тосты. Но после разрезания авокадо теряет свой насыщенный зеленый цвет и темнеет.
Факты ICTV узнавали, как правильно хранить авокадо после разрезания, чтобы фрукт не темнел и дольше оставался свежим.
Что бы не темнел: как хранить авокадо после разрезания
К сожалению, в магазинах авокадо продают не совсем спелыми. То есть после покупки нужно оставить фрукт на несколько дней, чтобы он созревал.
После того, как авокадо созреет, хранить его лучше в холодильнике. Там он будет дольше оставаться спелым и не будет портиться!
– Обратите внимание, что в холодильнике спелый авокадо может храниться около трех-четырех дней.
Любители этого экзотического фрукта знают, что после разрезания авокадо начинает темнеть. Но потемнение фрукта не является признаком порчи, это просто происходит естественный процесс – мякоть вступает в химическую реакцию с кислородом.
Чтобы сохранить цвет и свежесть уже разрезанного авокадо, не нужно вынимать из него косточку.
Также можно воспользоваться секретными ингредиентами, которые будут блокировать процесс потемнения. В этом вам помогут:
- лимонный сок (или сок лайма);
- столовый уксус.
Что надо сделать:
- Смажьте обе половинки авокадо лимонным или лаймовым соком (если их нет, используйте обычный столовый уксус).
- Плотно сложите вместе.
- Заверните в пищевую пленку и храните в холодильнике.
Если одну половинку фрукта вы уже съели, тогда смажьте лимонным соком или столовым уксусом другую половинку и заверните ее в пищевую пленку.
Есть еще один метод эффективного хранения – оливковое масло. Его нужно нанести на остатки авокадо тонким слоем. Масло станет надежной преградой для воздуха. Рекомендуется дополнительно завернуть половину авокадо в пищевую пленку и затем поместить в контейнер.
Также бывают случаи, когда вы купили авокадо, но после разрезания поняли, что он не спелый. Чтобы сохранить свежесть фрукта и дать ему созреть:
- Смажьте обе половинки авокадо лимонным соком или маслом.
- Сложите их вместе и заверните в пищевую пленку (сверху еще можно завернуть в фольгу).
- Оставьте авокадо при комнатной температуре на несколько дней.
- Когда фрукт созреет, можете его съесть или хранить в холодильнике еще несколько дней.
Где хранить авокадо
Неспелый авокадо лучше всего хранить при комнатной температуре в темном месте. Для более быстрого созревания можно завернуть его в фольгу.
Держите авокадо как можно дальше от спелых экзотических фруктов (например, бананов), так как вместе с ними он не будет храниться так долго.
После того, как авокадо созрел, его можно переместить в холодильник на полку к другим овощам и зелени. Там фрукт может пролежать еще несколько дней!