Вещи из секонд-хенда имеют специфический запах, который не всегда исчезает после первой стирки.

Этот запах — результат санитарной обработки формалином и паром.

Как избавиться от запаха формальдегида, рассказывают Факты ICTV.

Как избавиться от запаха формальдегида

Тщательная стирка

Избавиться от неприятного запаха можно с помощью стирки. Используйте большую порцию порошка с антисептическим эффектом. Также включите дополнительное полоскание и обязательно используйте кондиционер.

Замочите одежду

Попробуйте замочить одежду в холодной воде с ополаскивателем. Оставьте на несколько часов. Периодически перемешивайте вещи.

Нашатырный спирт

Возьмите одну столовую ложку нашатырного спирта и добавьте в 5 л теплой воды. Оставьте вещи на 4-6 ч. После этого постирайте одежду с ополаскивателем или эфирным маслом и просушите ее на свежем воздухе.

Уксус и сода

Смешайте 100 мл уксуса, 50 г соды и 100 г соли и замочите в этом растворе одежду. Оставьте на 6-8 ч. После этого постирайте вещи с ополаскивателем.