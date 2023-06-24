Орхидеи – очень нежное, но привередливое домашнее растение. Они дарят свою красоту не каждому, а только тем, кто знает определенные хитрости в уходе за ними. Как пересадить орхидею — читайте в пошаговой инструкции на Фактах ICTV.

Мы пообщались с нашим постоянным экспертом по растениям Лилианой Лавринец и расспросили ее, что нужно для пересадки орхидеи и как выбрать почву.

Она объясняет, что для начала нужно понять, что орхидею просто так пересаживать не нужно, только при необходимости. К пересадке следует прибегать в двух случаях – если загнивают корни или если субстрат начал истощаться, не выполняя своих функций.

Что нужно для того, чтобы пересадить орхидею

Чтобы пересадить комнатную красавицу, нужно выбрать почву, приобрести дренаж и специальные горшки, один из которых должен быть прозрачным и со всех сторон иметь разрезы. Это важно, чтобы растение могло впитывать воду во время полива.

— Выбираем кашпо только для орхидей, то есть берем горшок для этого растения, в который мы будем пересаживать орхидею, и кашпо, в котором будет накапливаться лишняя влага после полива растения, — говорит эксперт.

Еще для пересадки орхидеи вам понадобится секатор или ножницы, обеззараженные спиртом или антисептиком, и порошок древесного или активированного угля для обработки корней. Можно также воспользоваться и корицей. Еще пригодятся палочка для поддержки цветоноса.

Также основным требованием, как и для всех других растений, является пересадка орхидеи в период покоя, то есть когда растение не цветет.

Пересадку орхидеи лучше проводить весной, с конца февраля и до начала жары. Растение как раз пробуждается от зимнего покоя, но еще не выкидывает цветонос.

Можно ли закапывать воздушные корни орхидеи во время пересадки

Здоровые воздушные корни категорически запрещается срезать. Сделав это, вы можете сильно навредить растению, что приведет к гибели орхидеи. Обрезать воздушные корешки можно лишь в том случае, если они повреждены, есть загнивание или высыхание.

И помните, что при пересадке цветка воздушные корни орхидеи нельзя засыпать почвой.

Какой должна быть почва для орхидей

Что касается почвы, то покупать нужно только ту, которая предназначена именно для орхидей, и никакую другую.

Ее основу составляет сосновая кора, к которой добавляют древесный уголь, дубовую, осиновую кору и корни папоротника.

— Даже на моей практике проверено, кора из леса совсем не подходит. Не экспериментируйте с этим, поскольку это может привести к гибели растения, – предостерегает Лавринец.

Пошаговая инструкция по пересадке орхидеи

Чтобы пересадить орхидею, для начала нужно вынуть ее из предыдущего кашпо. Но помните, что это растение достаточно хрупкое, поэтому проводить процедуру нужно осторожно.

— Если из-за большого количества корней это трудно сделать, старайтесь делать все так, чтобы не повредить их, то есть легонько. Для этого замочите на несколько минут (5-10 минут будет достаточно) орхидею в воде и только тогда попробуйте вынуть, — советует эксперт.

После того как вы достали орхидею, нужно убрать старый субстрат, промыть корешки и хорошо осмотреть их на предмет гнили. Если заметили засохшие, почерневшие, загнивающие отростки, следует удалить их секатором до здорового участка, а места среза продезинфицировать корицей или активированным углем.

Также стоит избавиться от старых пожелтевших листьев. Если есть засохшие кончики на листьях или цветоносе – их тоже срежьте.

Далее берем новый, правильно подобранный горшок и на низ насыпаем немного субстрата для орхидеи. Он должен покрывать 3-5 см горшка. После этого возьмите растение и поставьте его на эту почву, а в свободные промежутки засыпьте субстрат. Помните, важно, чтобы не было зазоров. Для этого можно легонько постукивать горшком по столу, чтобы почва проваливалась в пустые места, заполняя тем самым все пространство емкости.

Если у старой почвы нет специфического запаха гниения, отсутствует белый налет, а кора не рассыпалась и пригодна для применения, можно не выбрасывать ее. Смешайте старый субстрат с новым в пропорции 1:1. Так орхидея после пересадки скорее адаптируется.

— Но помним о воздушных корнях, которые нельзя засыпать почвой, — напоминает Лавринец.

После пересадки орхидее нужно дать отдохнуть, поэтому поставьте ее в тень и периодически опрыскивайте листья водой. Орхидею, если вы пересаживали ее во влажный субстрат, не следует поливать в течение трех последующих дней.

По истечению этого срока поставьте ее на несколько минут в предварительно отстоянную воду. И только через неделю или даже месяц после пересадки орхидеи ее можно полить с удобрением для растения.

После проведенной процедуры следует защищать орхидею от сквозняков, обеспечить цветку оптимальную температуру до +22°С. Не держите также растение возле батареи или духовых печей, поскольку дополнительная сухость будет только вредить орхидее.