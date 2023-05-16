Орхидея — популярный экзотический цветок среди поклонников комнатных растений. Чтобы вырастить эту культуру, достаточно обладать небольшими навыками цветоводства. Однако иногда, при неправильном уходе, орхидеи, как и другие растения, способны увядать и могут даже погибнуть.
Если у вашего цветка появился нездоровый вид, не спешите выбрасывать его в мусорку. Сначала стоит попробовать реанимировать растение, ведь часто такие проблемы можно решить в домашних условиях.
Факты ICTV рассказывают, как спасти орхидею дома.
Как спасти орхидею без листьев
При правильном уходе орхидеи имеют сочную зелень. Но иногда хозяева могут столкнуться с проблемой, когда у растения отпадают листья.
Специалисты компании органических удобрений Органик Синтез выделяют несколько основных причин:
- слишком обильный или недостаточный полив;
- неправильная температура воздуха;
- недостаточно освещения;
- поврежденные корни;
- неподходящий грунт.
Чтобы спасти орхидею, нужно:
- Вынуть ее из горшка и обследовать корневую систему.
- Мягкие корни необходимо срезать, присыпать активированным углем и подсушить. Также можно обработать специальными антистрессовыми препаратами для орхидей.
- После этого можно высаживать орхидею в свежий грунт.
— Для реанимации орхидеи рекомендуем посадить ее в воздухопроницаемый, экологически чистый мох сфагнум. Ей это однозначно поможет, — говорят специалисты.
Также орхидею нужно поместить на естественное освещение и обеспечить теплом.
Как реанимировать орхидею с засохшими корнями
Иногда корневая система орхидеи подсыхает еще в магазине. Это возникает вследствие неправильного ухода.
Оставлять засохшие корни нельзя, потому что они могут превратиться в идеальную среду для размножения грибковых инфекций и вредных бактерий, — утверждает компания Органик Синтез.
Удаляйте сухие корни до живого места. При этом нужно обрабатывать срезы порошком активированного угля.
Как спасти гниющую орхидею
В естественных условиях влага не скапливается у корней. Тогда как в домашнем уходе даже хороший дренаж не в состоянии полностью поглотить лишнюю влагу.
Если орхидея начала гнить, срочно удалите все поврежденные корни и пересадите цветок в свежий грунт.
Как понять, что орхидею уже не спасти
Если у орхидеи сгнила вся корневая система, а листья полностью завяли, спасти растение будет невозможно.
Признаки, которые указывают, что орхидею уже не спасти:
- изменение цвета корневой системы;
- влажные, мокрые корни, из которых вытекает вода;
- наличие слизистых и мокрых участков.