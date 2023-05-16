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Гниют корни и отпадают листья: как спасти орхидею дома

16 мая 2023, 17:52
Асоян Карина редактор ленты
Як врятувати орхідею
Источник: Unsplash

Орхидея — популярный экзотический цветок среди поклонников комнатных растений. Чтобы вырастить эту культуру, достаточно обладать небольшими навыками цветоводства. Однако иногда, при неправильном уходе, орхидеи, как и другие растения, способны увядать и могут даже погибнуть.

Если у вашего цветка появился нездоровый вид, не спешите выбрасывать его в мусорку. Сначала стоит попробовать реанимировать растение, ведь часто такие проблемы можно решить в домашних условиях.

Факты ICTV рассказывают, как спасти орхидею дома.

Как спасти орхидею без листьев

Як врятувати орхідею

При правильном уходе орхидеи имеют сочную зелень. Но иногда хозяева могут столкнуться с проблемой, когда у растения отпадают листья.

Специалисты компании органических удобрений Органик Синтез выделяют несколько основных причин:

  • слишком обильный или недостаточный полив;
  • неправильная температура воздуха;
  • недостаточно освещения;
  • поврежденные корни;
  • неподходящий грунт.

Чтобы спасти орхидею, нужно:

  1. Вынуть ее из горшка и обследовать корневую систему.
  2. Мягкие корни необходимо срезать, присыпать активированным углем и подсушить. Также можно обработать специальными антистрессовыми препаратами для орхидей.
  3. После этого можно высаживать орхидею в свежий грунт.

— Для реанимации орхидеи рекомендуем посадить ее в воздухопроницаемый, экологически чистый мох сфагнум. Ей это однозначно поможет, — говорят специалисты.

Также орхидею нужно поместить на естественное освещение и обеспечить теплом.

Как реанимировать орхидею с засохшими корнями

Иногда корневая система орхидеи подсыхает еще в магазине. Это возникает вследствие неправильного ухода.

Оставлять засохшие корни нельзя, потому что они могут превратиться в идеальную среду для размножения грибковых инфекций и вредных бактерий, — утверждает компания Органик Синтез.

Удаляйте сухие корни до живого места. При этом нужно обрабатывать срезы порошком активированного угля.

Как спасти гниющую орхидею

В естественных условиях влага не скапливается у корней. Тогда как в домашнем уходе даже хороший дренаж не в состоянии полностью поглотить лишнюю влагу.

Если орхидея начала гнить, срочно удалите все поврежденные корни и пересадите цветок в свежий грунт.

Как понять, что орхидею уже не спасти

Если у орхидеи сгнила вся корневая система, а листья полностью завяли, спасти растение будет невозможно.

Признаки, которые указывают, что орхидею уже не спасти:

  • изменение цвета корневой системы;
  • влажные, мокрые корни, из которых вытекает вода;
  • наличие слизистых и мокрых участков.
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