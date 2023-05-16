Орхидея — популярный экзотический цветок среди поклонников комнатных растений. Чтобы вырастить эту культуру, достаточно обладать небольшими навыками цветоводства. Однако иногда, при неправильном уходе, орхидеи, как и другие растения, способны увядать и могут даже погибнуть.

Если у вашего цветка появился нездоровый вид, не спешите выбрасывать его в мусорку. Сначала стоит попробовать реанимировать растение, ведь часто такие проблемы можно решить в домашних условиях.

Факты ICTV рассказывают, как спасти орхидею дома.

Как спасти орхидею без листьев

При правильном уходе орхидеи имеют сочную зелень. Но иногда хозяева могут столкнуться с проблемой, когда у растения отпадают листья.

Специалисты компании органических удобрений Органик Синтез выделяют несколько основных причин:

слишком обильный или недостаточный полив;

неправильная температура воздуха;

недостаточно освещения;

поврежденные корни;

неподходящий грунт.

Чтобы спасти орхидею, нужно:

Вынуть ее из горшка и обследовать корневую систему. Мягкие корни необходимо срезать, присыпать активированным углем и подсушить. Также можно обработать специальными антистрессовыми препаратами для орхидей. После этого можно высаживать орхидею в свежий грунт.

— Для реанимации орхидеи рекомендуем посадить ее в воздухопроницаемый, экологически чистый мох сфагнум. Ей это однозначно поможет, — говорят специалисты.

Также орхидею нужно поместить на естественное освещение и обеспечить теплом.

Как реанимировать орхидею с засохшими корнями

Иногда корневая система орхидеи подсыхает еще в магазине. Это возникает вследствие неправильного ухода.

Оставлять засохшие корни нельзя, потому что они могут превратиться в идеальную среду для размножения грибковых инфекций и вредных бактерий, — утверждает компания Органик Синтез.

Удаляйте сухие корни до живого места. При этом нужно обрабатывать срезы порошком активированного угля.

Как спасти гниющую орхидею

В естественных условиях влага не скапливается у корней. Тогда как в домашнем уходе даже хороший дренаж не в состоянии полностью поглотить лишнюю влагу.

Если орхидея начала гнить, срочно удалите все поврежденные корни и пересадите цветок в свежий грунт.

Как понять, что орхидею уже не спасти

Если у орхидеи сгнила вся корневая система, а листья полностью завяли, спасти растение будет невозможно.

Признаки, которые указывают, что орхидею уже не спасти: