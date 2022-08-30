Кухонные полотенца — незаменимые помощники любого повара и любителя поесть. Они всегда помогут убрать пятно на столешнице, или же достать форму для запекания прямо из духовки, а также спасти гостей от пятен на штанах, когда за наслаждением от еды тяжело следить за собой.

Но у кухонных полотенец есть недостаток — они очень часто пачкаются, и это особенно видно на аксессуарах белых оттенков. Их нужно регулярно стирать, и иногда избавиться от пятен бывает очень трудно. Но у любой хозяйки или хозяина есть свои лайфхаки, которые удивят своей простотой.

Как отстирать кухонные полотенца — далее в материале.

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Если не уверенны в силе порошка и машинки, можно натереть полотенца мылом и оставить на 30 минут. Так будет больше шансов, что пятна успеют размякнуть, а порошок их с легкостью выведет.

Если полотенца белые — на помощь может прийти отбеливатель. На полчаса нужно замочить в кипятке с добавлением отбеливателя, после чего кинуть в стирку с порошком.

Если грязь основательно въелась — поможет перекись водорода. Две столовые ложки на литр теплой воды — замачивать нужно 5-8 часов, после чего отправить в стирку.

Чтобы убрать жирные пятна с кухонных полотенец, можно использовать моющее средство — он просто создано для таких задач. Нанесите на пятна средство и оставьте на сутки. После этого можно постирать даже вручную, или же выжать и отправить в стиралку с порошком.

Если пятна цветные — к примеру, от кофе или томатной пасты, с их удалением справится раствор соли. Одна столовая ложка и литр воды сделают настоящие чудеса с кухонными полотенцами.

Если об аксессуаре из ткани забыли аж до появления плесени, лучше всего с этим справится раствор уксуса. Замочите в нем пятна, а затем хорошенько прополощите.

Если надежды на восстановление нет, можно попробовать особенно эффективные способы стирки. Чтобы отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца, можно залить их кипятком в большом тазу с добавлением 3 столовых ложек стирального порошка, столько же столовой соды, растительного масла и отбеливателя. Все это должно настояться ночь, а затем полотенца нужно отправить в стиралку, желательно в быстром режиме.

Второй надежный способ — в таз с кипятком добавить 2 ложки подсолнечного масла, столько же сухого отбеливателя и стакан стирального порошка. В раствор нужно опустить грязные полотенца, а затем дождаться полного остывания воды. После этого прополоскать.

Не только на кухне всегда есть что отстирать — в ванной наверняка есть то, что уже давно утратило вид новой вещи. Чем отмыть ванную от ржавчины, можно узнать на Фактах ICTV.