В современном мире трудно представить женщину, которая бы обходилась без стиральной машинки. В быту это просто незаменимый прибор. Стиральная машинка способна быстро и качественно постирать любые загрязнения, не испортив одежду.
Мы пользуемся машинкой по меньшей мере три раза в неделю. К сожалению, проточная вода не может похвастаться своей чистотой, в ней содержатся примеси металлов и солей. Во время нагревания эти примеси образуют осадок, остающийся на деталях стиральной машинки.
Поэтому специалисты советуют чистить свою помощницу хотя бы раз в год. Проводят специальные чистки мастера в сервисных центрах.
Как известно, украинцы — фантастический и очень изобретательный народ. Поэтому среди людей очень популярны домашние варианты чисток, которые справляются не хуже профессиональных чисток.
Поэтому Факты ICTV узнавали, как самостоятельно почистить стиральную машинку и что для этого понадобится.
Чистка стиральной машинки: что понадобится
Обычно хозяйки используют лимонную кислоту, соду и уксус.
Сода — бюджетное средство, которое найдется на каждой кухне. Этот чудо-порошок устраняет накипь и плесень, а также убивает неприятный запах, который источает ваша стиральная машинка.
Для очистки машинки лучше подойдет не пищевая, а кальцинированная сода. Она содержит больше щелочи, поэтому справится эффективнее.
Уксус — благодаря этому средству ваша стиральная машинка будет сиять от чистоты и всегда приятно пахнуть. Уксус, так же как и сода, отлично справится с нежелательными образованиями на манжете, барабане или других деталях машинки.
Лимонная кислота способна уничтожить даже застарелый налет, эффективно очистить барабан и другие детали прибора. Кроме того, кислота поможет убрать грязь с труднодоступных мест и избавиться от неприятного запаха.
Как почистить стиральную машинку с помощью соды
Вам понадобится всего 100 г кальцинированной соды.
- Засыпьте моющее средство в отсек для порошка.
- Запустите стирку (без белья) на 30-40 мин при температуре 40-60°С.
- Через 20 мин поставьте машинку на паузу.
- Через 3 ч снова включите машинку и доведите процесс стирки до конца.
Чистим машинку уксусом
Вам понадобится 200 мл уксуса 9%. Жидкость нужно влить в отсек для стирки. Обратите внимание, что одежды в барабане машинки быть не должно!
Установите самый длинный режим стирки на максимальной температуре. Когда машинка проработает 20-30 мин, остановите процесс и оставьте прибор на 3 ч.
По истечению времени, доведите процесс стирки до конца.
Кстати, вы можете отдельно промыть резиновые накладки и барабан машинки уксусом. Для этого необходимо смочить салфетку в жидкости и тщательно протереть все грязные места.
Как почистить машинку лимонной кислотой
Сначала нужно вытащить все вещи из машинки. Затем в барабан прибора насыпьте 90-100 г лимонной кислоты и закройте дверцу машинки.
Включите режим стирки с наибольшей продолжительностью и высокой температурой (до 90º). После окончания стирки прополощите машинку 2-3 раза.
С помощью губки протрите барабан машинки изнутри, а также дверцу и уплотнитель.
Настоящая бомба для машинки
Чтобы идеально вычистить свою стиральную машинку, нужно соединить лимонную кислоту, уксус и соду.
Вам понадобится:
- уксус 9% — 200 мл;
- пищевая сода — 1 ст. л;
- лимонная кислота — 1 ст. л;
- вода — 100 мл.
Соедините пищевую соду и лимонную кислоту, растворив их в воде. Затем вылейте эту смесь в отсек для кондиционера, а стакан уксуса в барабан машинки.
Включите машинку на самый длинный режим при максимальной температуре. Через 20 мин поставьте устройство на паузу. Через 2 ч закончите цикл стирки.
В конце протрите все резиновые части машинки слабым раствором уксуса и теплой водой.
После этого снова запустите машинку на короткий режим стирки.
Важно, что не все стиральные машинки можно чистить такими народными способами.
Каждый из них действительно помогает избавиться от накипи и неприятного запаха, но в то же время кислоты разрушают защитный слой деталей машинки. А это может привести к серьезной поломке.
Чтобы качественно почистить машинку, не испортив ее, все же лучше обращаться к профессиональным мастерам.