В современном мире трудно представить женщину, которая бы обходилась без стиральной машинки. В быту это просто незаменимый прибор. Стиральная машинка способна быстро и качественно постирать любые загрязнения, не испортив одежду.

Мы пользуемся машинкой по меньшей мере три раза в неделю. К сожалению, проточная вода не может похвастаться своей чистотой, в ней содержатся примеси металлов и солей. Во время нагревания эти примеси образуют осадок, остающийся на деталях стиральной машинки.

Поэтому специалисты советуют чистить свою помощницу хотя бы раз в год. Проводят специальные чистки мастера в сервисных центрах.

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Как известно, украинцы — фантастический и очень изобретательный народ. Поэтому среди людей очень популярны домашние варианты чисток, которые справляются не хуже профессиональных чисток.

Поэтому Факты ICTV узнавали, как самостоятельно почистить стиральную машинку и что для этого понадобится.

Чистка стиральной машинки: что понадобится

Обычно хозяйки используют лимонную кислоту, соду и уксус.

Сода — бюджетное средство, которое найдется на каждой кухне. Этот чудо-порошок устраняет накипь и плесень, а также убивает неприятный запах, который источает ваша стиральная машинка.

Для очистки машинки лучше подойдет не пищевая, а кальцинированная сода. Она содержит больше щелочи, поэтому справится эффективнее.

Уксус — благодаря этому средству ваша стиральная машинка будет сиять от чистоты и всегда приятно пахнуть. Уксус, так же как и сода, отлично справится с нежелательными образованиями на манжете, барабане или других деталях машинки.

Лимонная кислота способна уничтожить даже застарелый налет, эффективно очистить барабан и другие детали прибора. Кроме того, кислота поможет убрать грязь с труднодоступных мест и избавиться от неприятного запаха.

Как почистить стиральную машинку с помощью соды

Вам понадобится всего 100 г кальцинированной соды.

Засыпьте моющее средство в отсек для порошка.

Запустите стирку (без белья) на 30-40 мин при температуре 40-60°С.

Через 20 мин поставьте машинку на паузу.

Через 3 ч снова включите машинку и доведите процесс стирки до конца.

Чистим машинку уксусом

Вам понадобится 200 мл уксуса 9%. Жидкость нужно влить в отсек для стирки. Обратите внимание, что одежды в барабане машинки быть не должно!

Установите самый длинный режим стирки на максимальной температуре. Когда машинка проработает 20-30 мин, остановите процесс и оставьте прибор на 3 ч.

По истечению времени, доведите процесс стирки до конца.

Кстати, вы можете отдельно промыть резиновые накладки и барабан машинки уксусом. Для этого необходимо смочить салфетку в жидкости и тщательно протереть все грязные места.

Как почистить машинку лимонной кислотой

Сначала нужно вытащить все вещи из машинки. Затем в барабан прибора насыпьте 90-100 г лимонной кислоты и закройте дверцу машинки.

Включите режим стирки с наибольшей продолжительностью и высокой температурой (до 90º). После окончания стирки прополощите машинку 2-3 раза.

С помощью губки протрите барабан машинки изнутри, а также дверцу и уплотнитель.

Настоящая бомба для машинки

Чтобы идеально вычистить свою стиральную машинку, нужно соединить лимонную кислоту, уксус и соду.

Вам понадобится:

уксус 9% — 200 мл;

пищевая сода — 1 ст. л;

лимонная кислота — 1 ст. л;

вода — 100 мл.

Соедините пищевую соду и лимонную кислоту, растворив их в воде. Затем вылейте эту смесь в отсек для кондиционера, а стакан уксуса в барабан машинки.

Включите машинку на самый длинный режим при максимальной температуре. Через 20 мин поставьте устройство на паузу. Через 2 ч закончите цикл стирки.

В конце протрите все резиновые части машинки слабым раствором уксуса и теплой водой.

После этого снова запустите машинку на короткий режим стирки.

Важно, что не все стиральные машинки можно чистить такими народными способами.

Каждый из них действительно помогает избавиться от накипи и неприятного запаха, но в то же время кислоты разрушают защитный слой деталей машинки. А это может привести к серьезной поломке.

Чтобы качественно почистить машинку, не испортив ее, все же лучше обращаться к профессиональным мастерам.