Блины — универсальное блюдо для всей семьи. Его можно подавать в соленом или сладком виде с кучей различных добавок. Вариантов приготовления блинок очень много — все зависит от фантазии повара.
Экс-судья кулинарного шоу МастерШеф Елизавета Глинская поделилась своим рецептов блинов с апельсиновой карамелью.
— Я уверена, если вы приготовите блины с апельсиновой карамелью по моему рецепту, они вас еще удивят. Такой десерт можно приготовить из самых обычных блинов. Ведь главное в рецепте — апельсиновая карамель. Обязательно побалуйте себя! — поделилась своим мнение Елизавета.
Ингредиенты:
Для теста:
- 130 г муки;
- 20 г сахара;
- 300 мл молока;
- 3 яйца (150 г);
- цедра одного апельсина;
- 60 г орехового масла;
- 50 мл ликера Куантро (Cointreau);
- соль.
Для апельсиновой карамели:
- 40 г сахара;
- 20 г сливочного масла;
- 20 мл ликера Куантро (Cointreau);
- филе, сок и бланшированная цедра двух апельсинов.
Способ приготовления:
- Перемешать яйца с сахаром, а затем добавить ликер.
- Ко всему этому также добавить в следующей последовательности: муку, соль и цедру апельсина. Хорошо перемешать, чтобы не было комков.
- Добавить горячее молоко и теплое ореховое масло — это хорошо повлияет на вкус блинов.
- Обжарить блины на сковороде.
- Снять цедру с апельсинов и вырезать филе.
- Высыпать на сковородку сахар и не перемешивая дождаться образования карамели. Добавить сливочное масло и дождаться растапливания карамели.
- Добавить ликер и подождать несколько секунд — это необходимо для испарения спирта.
- Добавить в сковородку сок, филе и бланшированную цедру апельсина. Все это нужно выпарить на медленном огне до густой консистенции.
- Скрутить блины в трубочку и нарезать кусочками 2-3 см шириной.
Елизавета советует подавать блюдо несколькими способами. К примеру, выложить кусочками с карамелью, или же сложить блины пополам и залить их апельсиновым сиропом.
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