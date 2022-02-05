Блины — универсальное блюдо для всей семьи. Его можно подавать в соленом или сладком виде с кучей различных добавок. Вариантов приготовления блинок очень много — все зависит от фантазии повара.

Экс-судья кулинарного шоу МастерШеф Елизавета Глинская поделилась своим рецептов блинов с апельсиновой карамелью.

— Я уверена, если вы приготовите блины с апельсиновой карамелью по моему рецепту, они вас еще удивят. Такой десерт можно приготовить из самых обычных блинов. Ведь главное в рецепте — апельсиновая карамель. Обязательно побалуйте себя! — поделилась своим мнение Елизавета.

Ингредиенты:

Для теста:

130 г муки;

20 г сахара;

300 мл молока;

3 яйца (150 г);

цедра одного апельсина;

60 г орехового масла;

50 мл ликера Куантро (Cointreau);

соль.

Для апельсиновой карамели:

40 г сахара;

20 г сливочного масла;

20 мл ликера Куантро (Cointreau);

филе, сок и бланшированная цедра двух апельсинов.

Способ приготовления:

Перемешать яйца с сахаром, а затем добавить ликер. Ко всему этому также добавить в следующей последовательности: муку, соль и цедру апельсина. Хорошо перемешать, чтобы не было комков. Добавить горячее молоко и теплое ореховое масло — это хорошо повлияет на вкус блинов. Обжарить блины на сковороде. Снять цедру с апельсинов и вырезать филе. Высыпать на сковородку сахар и не перемешивая дождаться образования карамели. Добавить сливочное масло и дождаться растапливания карамели. Добавить ликер и подождать несколько секунд — это необходимо для испарения спирта. Добавить в сковородку сок, филе и бланшированную цедру апельсина. Все это нужно выпарить на медленном огне до густой консистенции. Скрутить блины в трубочку и нарезать кусочками 2-3 см шириной.

Елизавета советует подавать блюдо несколькими способами. К примеру, выложить кусочками с карамелью, или же сложить блины пополам и залить их апельсиновым сиропом.

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