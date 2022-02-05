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Побалуйте себя: как приготовить блины с апельсиновой карамелью

5 февраля 2022, 07:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Блины с карамелью

Блины — универсальное блюдо для всей семьи. Его можно подавать в соленом или сладком виде с кучей различных добавок. Вариантов приготовления блинок очень много — все зависит от фантазии повара.

Экс-судья кулинарного шоу МастерШеф Елизавета Глинская поделилась своим рецептов блинов с апельсиновой карамелью.

— Я уверена, если вы приготовите блины с апельсиновой карамелью по моему рецепту, они вас еще удивят. Такой десерт можно приготовить из самых обычных блинов. Ведь главное в рецепте — апельсиновая карамель. Обязательно побалуйте себя! — поделилась своим мнение Елизавета.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 130 г муки;
  • 20 г сахара;
  • 300 мл молока;
  • 3 яйца (150 г);
  • цедра одного апельсина;
  • 60 г орехового масла;
  • 50 мл ликера Куантро (Cointreau);
  • соль.

Для апельсиновой карамели:

  • 40 г сахара;
  • 20 г сливочного масла;
  • 20 мл ликера Куантро (Cointreau);
  • филе, сок и бланшированная цедра двух апельсинов.

Способ приготовления:

  1. Перемешать яйца с сахаром, а затем добавить ликер.
  2. Ко всему этому также добавить в следующей последовательности: муку, соль и цедру апельсина. Хорошо перемешать, чтобы не было комков.
  3. Добавить горячее молоко и теплое ореховое масло — это хорошо повлияет на вкус блинов.
  4. Обжарить блины на сковороде.
  5. Снять цедру с апельсинов и вырезать филе.
  6. Высыпать на сковородку сахар и не перемешивая дождаться образования карамели. Добавить сливочное масло и дождаться растапливания карамели.
  7. Добавить ликер и подождать несколько секунд — это необходимо для испарения спирта.
  8. Добавить в сковородку сок, филе и бланшированную цедру апельсина. Все это нужно выпарить на медленном огне до густой консистенции.
  9. Скрутить блины в трубочку и нарезать кусочками 2-3 см шириной. 

Елизавета советует подавать блюдо несколькими способами. К примеру, выложить кусочками с карамелью, или же сложить блины пополам и залить их апельсиновым сиропом.

Ранее Глинская поделилась рецептом торта Наполеон — это ее любимый десерт, и вместе с ней его оценила и вся ее семья.

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