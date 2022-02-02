Перепичка – одна из кулинарных визиток Киева. Своеобразный снек, напоминающий сосиску в тесте.

Самым простым рецептом приготовления перепички – без заваривания и яиц – поделился судья кулинарного шоу МастерШеф Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

теплая вода – 350 г

сахар – 35-40 г

сухие дрожжи – 8-10 г

мука – 520-540 г

соль – 10 г

масло для фритюра

сосиски – 10 шт

Приготовление:

В теплой воде (не выше 38 градусов) растворяем сахар и дрожжи. Сухим дрожжам дайте постоять 15-17 минут, чтобы убедиться, что они активны.

Добавляем просеянную муку и соль, замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и немного прилипать к рукам.

Оставляем тесто в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Обминаем его и формируем 10 кусочков по 90 граммов.

Делаем из кусочков теста прямоугольники.

Сосиски достаем заранее – они должны быть комнатной температуры.

Заворачиваем сосиски в тесто и хорошо сводим края, как на вареники. Отставляем уже сформированные лепешки в теплое место, чтобы они подошли.

Доводим растительное масло до 180 градусов. Если нет термометра, бросьте в масло кусочек теста и проверьте, как он будет жариться.

Осторожно кладем сырую перепичку в масло. Обжариваем ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Вынимаем перепичку на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

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