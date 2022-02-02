Перепичка – одна из кулинарных визиток Киева. Своеобразный снек, напоминающий сосиску в тесте.
Самым простым рецептом приготовления перепички – без заваривания и яиц – поделился судья кулинарного шоу МастерШеф Владимир Ярославский.
Ингредиенты:
- теплая вода – 350 г
- сахар – 35-40 г
- сухие дрожжи – 8-10 г
- мука – 520-540 г
- соль – 10 г
- масло для фритюра
- сосиски – 10 шт
Приготовление:
В теплой воде (не выше 38 градусов) растворяем сахар и дрожжи. Сухим дрожжам дайте постоять 15-17 минут, чтобы убедиться, что они активны.
Добавляем просеянную муку и соль, замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и немного прилипать к рукам.
Оставляем тесто в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Обминаем его и формируем 10 кусочков по 90 граммов.
Делаем из кусочков теста прямоугольники.
Сосиски достаем заранее – они должны быть комнатной температуры.
Заворачиваем сосиски в тесто и хорошо сводим края, как на вареники. Отставляем уже сформированные лепешки в теплое место, чтобы они подошли.
Доводим растительное масло до 180 градусов. Если нет термометра, бросьте в масло кусочек теста и проверьте, как он будет жариться.
Осторожно кладем сырую перепичку в масло. Обжариваем ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Вынимаем перепичку на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.
Полезные советы от Ярославского:
- Не делайте тесто слишком жидким – такое тесто прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки.
- Очень густое тесто не будет пышным и сочным.
- Обязательно дайте тесту хорошо подойти перед жаркой.
- Температура на вашей кухне должна быть 25 градусов и выше, не должно быть сквозняков. Вам может пригодиться духовка со стаканом кипятка.