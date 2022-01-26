Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Лайфхаки

Десерт или перекус: рецепт приготовления бейглов с бананом из игры The Last of Us

26 января 2022, 16:05
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
бейглы рецепт приготовления
Источник: Depositphotos

Многие любят игру The Last of Us за кинематографичность, глубину сюжета и увлекательный геймплей. По сюжету, путешествуя, главные герои часто встречают сеть заброшенных закусочных. На вывесках рекламируются аппетитные бейглы с бананом и ореховой пастой.

Можно пофантазировать, какими бы эти бейглы были на вкус, и вместе с этим научиться готовить полезную альтернативу сладким пастам. Рецепт приготовления бейглов с бананом и домашней орехово-шоколадной пасты из игры The Last Of Us — далее в материале.

Ингредиенты:

  • бейглы (выпечка в виде бублика) – 2 штуки;
  • бананы – 2 штуки;
  •  сахар – 1 чайная ложка;
  •  масло – 1 чайная ложка;
  •  арахис – 50 грамм;
  •  лесной орех – 60 грамм;
  • темный шоколад – 40 грамм;
  • молочный шоколад – 80 грамм;
  • какао-порошок – 1 чайная ложка;
  • молоко – 4 столовых ложки;
  • коричневый сахар – 1 чайная ложка.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления пасты нужно очистить орехи и высыпать на предварительно хорошо разогретую сковороду. Очищенные орехи нужно жарить три минуты, пока они не дадут аромат и не станут золотистыми. После этого нужно снять с них потемневшую кожуру для того, чтобы паста не была горькой.
  2. Засыпьте теплые орехи в блендер и мешайте в течение 2-3 минут, делая паузы. Должна образоваться кремовая паста.
  3. Добавьте в кастрюлю шоколад и молоко. Растопите на очень маленьком огне, постоянно помешивая. Добавьте сахар, какао и щепотку соли. Нагрейте и помешивайте, пока сахар не растворится.
  4. Снимите с огня и отставьте на время для охлаждения, затем добавьте молотые орехи и тщательно перемешайте. При необходимости подсластить сахаром или медом.
  5. Для карамелизированного банана в сковороде растопите сахар и добавьте банан, нарезанный толстыми ломтиками. Добавьте сливочное масло и обжарьте по 1-2 минуты с каждой стороны, пока банан не станет золотистым.
  6. Пока банан еще теплый, разрежьте пополам бейгл, смажьте шоколадной пастой и выложите карамелизированные бананы. Лучше всего подойдут цельнозерновые несладкие бейглы, чтобы не перебивать вкус бананов и пасты.

Может, это и не самое лучшее блюдо для постапокалиптической Америки, однако для десерта или питательного перекуса отлично подойдет.

Читайте также:
мясное блюдоДикий Запад прямо на кухне: рецепт каре ягненка из игры Red Dead Redemption 2

Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь