Многие любят игру The Last of Us за кинематографичность, глубину сюжета и увлекательный геймплей. По сюжету, путешествуя, главные герои часто встречают сеть заброшенных закусочных. На вывесках рекламируются аппетитные бейглы с бананом и ореховой пастой.
Можно пофантазировать, какими бы эти бейглы были на вкус, и вместе с этим научиться готовить полезную альтернативу сладким пастам. Рецепт приготовления бейглов с бананом и домашней орехово-шоколадной пасты из игры The Last Of Us — далее в материале.
Ингредиенты:
- бейглы (выпечка в виде бублика) – 2 штуки;
- бананы – 2 штуки;
- сахар – 1 чайная ложка;
- масло – 1 чайная ложка;
- арахис – 50 грамм;
- лесной орех – 60 грамм;
- темный шоколад – 40 грамм;
- молочный шоколад – 80 грамм;
- какао-порошок – 1 чайная ложка;
- молоко – 4 столовых ложки;
- коричневый сахар – 1 чайная ложка.
Способ приготовления:
- Для приготовления пасты нужно очистить орехи и высыпать на предварительно хорошо разогретую сковороду. Очищенные орехи нужно жарить три минуты, пока они не дадут аромат и не станут золотистыми. После этого нужно снять с них потемневшую кожуру для того, чтобы паста не была горькой.
- Засыпьте теплые орехи в блендер и мешайте в течение 2-3 минут, делая паузы. Должна образоваться кремовая паста.
- Добавьте в кастрюлю шоколад и молоко. Растопите на очень маленьком огне, постоянно помешивая. Добавьте сахар, какао и щепотку соли. Нагрейте и помешивайте, пока сахар не растворится.
- Снимите с огня и отставьте на время для охлаждения, затем добавьте молотые орехи и тщательно перемешайте. При необходимости подсластить сахаром или медом.
- Для карамелизированного банана в сковороде растопите сахар и добавьте банан, нарезанный толстыми ломтиками. Добавьте сливочное масло и обжарьте по 1-2 минуты с каждой стороны, пока банан не станет золотистым.
- Пока банан еще теплый, разрежьте пополам бейгл, смажьте шоколадной пастой и выложите карамелизированные бананы. Лучше всего подойдут цельнозерновые несладкие бейглы, чтобы не перебивать вкус бананов и пасты.
Может, это и не самое лучшее блюдо для постапокалиптической Америки, однако для десерта или питательного перекуса отлично подойдет.